Dani, adiós a un referente del Helvetia Alcobendas

Si hay una jugadora que durante muchos años ha sido un referente del Helvetia Alcobendas esa ha sido Daniela Moreno. Durante 12 años, Dani se formó en las categorías inferiores del club madrileño y acabó formando parte del primer equipo. La joven jugadora era uno de los puntales sobre los que se podía edificar la resurrección tras un mal año, pero la decisión del club de abandonar la Liga Guerreras también ha puesto fin, por ahora, a la trayectoria de esta internacional española en el club del norte de Madrid.

Tras tomar esta dura decisión, Dani se despedía de toda la afición a través de una carta y un vídeo que hacía públicos el club, quien no dudaba en desearle "suerte" en su nueva etapa.

"Llego el momento.

Que difícil es decir adiós a la que ha sido mi casa durante 12 años. Qué difícil es despedirse de todas las personas que me han acompañado en este camino y se han convertido en mi segunda familia.

Quiero agradecer a todos los que me habéis ayudado a crecer como persona y sobre todo enseñarme y transmitirme los valores de este deporte. A todos los equipos por los que he pasado, a todas mis compañeras que se han convertido en amigas y a todos los integrantes de este maravilloso club de los cuales he aprendido mucho. Pero ante todo he de mencionar a las dos personas que me han hecho crecer en el balonmano, Laura Lahora (mi madre) y Alex Mozas, entre los dos me han formado y gracias a ellos soy lo que soy ahora mismo. No puedo estar mas agradecida por todo el empeño y trabajo que habéis puesto en mi y por transmitirme vuestra pasión por el Balonmano.

Llego el momento de volar del nido, una decisión muy difícil pero meditada y que hago consciente de todos los riesgos que ello implica, cada uno de mis entrenadores siempre me han repetido que en este juego hay que ser valientes.

Tengo que mejorar en todos los aspectos, técnicos, tácticos y personales, pero mi educación familiar y deportiva me dice que tengo que arriesgar para cumplir mis sueños.

Mis últimas palabras y deseos son de ánimo para el Club Balonmano Alcobendas que seguramente se recuperará de esta situación que le esta tocando atravesar, pero no tengo dudas de que volverá a los primeros planos en muy poco tiempo, porque los valores y las personas que tiene este club son inmejorables.

Gracias a todos, voy a estar eternamente agradecida".

Daniela Moreno