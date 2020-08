Las hermanas Alabau prometen 'guerra'

Las winsurfistas sevillanas Marina y Blanca Alabau (Movistar) son las dos bazas españolas en el Campeonato del Mundo de Fórmula Foil (tablas con foil (alerones), que el martes, día 18, se iniciará en el lago suizo de Silvaplana.

Será la primera gran prueba de la especialidad a la que seguirá, dos días después de la finalización del Mundial, el Europeo de la clase olímpica IQFoil, en el mismo escenario

Las dos regatistas andaluzas ya hace un tiempo que están en Suiza preparando ambas citas deportivas tras el parón obligado debido a la crisis sanitaria mundial causada por el COVID-19.

El campo de regatas de ambos campeonatos estará en el lago de Silvaplana, cerca de la frontera italiana. "Un lago muy fácil de navegar porque al ser plano, con el 'foil', facilita mucho las cosas", apunta la propia Marina Alabau.

La importancia de estas pruebas para Marina está en el hecho de que "desde que se tomó la decisión de que el 'IQFoil' sería olímpico hay nuevas rivales, muchas de las que compiten en RS:X actual clase olímpica de windsurf que será sustituida por iQFOil en París 2024í se preparan para esto y va a ser la primera vez que nos vamos a enfrentar".

Campeona olímpica en Londres 2012 en la clase RS:X (windsurf) y campeona del mundo de Fórmula Foil en 2018 y 2019, Marina confiesa tener buenas sensaciones pero no se confía. "He estado entrenando bien y me siento rápida, pero sin ninguna referencia. Es decir, todavía no he navegado con ninguna chica y no tengo ni idea de si voy a ganar o quedar décimo quinto, no tengo referencia ninguna", dijo.

"No obstante, de sensaciones personales me siento cómoda y bien", añadió.

Por su parte Blanca Alabau también destaca la numerosa participación cno 195 competidores y admite que "el nivel ha subido mucho pero después de la cuarentena no hemos parado de entrenar hasta ahora. Todo el material está listo y físicamente estamos fuertes".

Para Blanca, las principales rivales a no perder de vista son su hermana Marina, la italiana Marta Maggetti y la holandesa Lilian de Geus -actual campeona del mundo de RS:X- "pero seguro que nos puede sorprender alguien más, así que a estar muy concentrada y darlo todo".