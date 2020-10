Un mal inicio condena al Cajasol Voley Dos Hermanas en tierras riojanas.

Tras encarrilar buenas actuaciones en sus anteriores partidos de Superliga Iberdrola, Cajasol Voley Dos Hermanas legaba a Haro en un gran momento de forma para luchar por conseguir los puntos que las colocara en puestos de Copa de SM La Reina. Delante tendrían a un OSACC Haro Rioja Voley que llegaba al encuentro ante las nazarenas tras dos derrotas por 3-0.

El partido comenzaba con un periodo de tanteo entre ambos equipos, siendo la defensa la predominante en el juego. Se mantuvo la igualdad hasta que las locales encarrilaron un parcial de 3-0 para ponerse 8-5, teniendo que pedir José Manuel González 'Magú' tiempo muerto para volver a reorganizar a sus jugadoras. Con Jimena Gayoso al saque, Cajasol consiguió un parcial de 1-6 para ponerse por delante en el marcador por primera vez en el partido con 9-11. Haro pedía tiempo muerto para volver a encarrilar un partido que dominaban. A raíz de ese momento, las locales impusieron su estilo de juego en el encuentro y abrieron una brecha en el marcador hasta colocarse 17-13 en el luminoso de El Ferial. La escuadra nazarena no conseguía frenar los ataques, no llegaban a tiempo a los bloqueos y Haro conseguía anotar con poca dificultad. Finalmente, Haro se hacía con el primer set por 25-18.

Cajasol tenía que reaccionar en el segundo set para volver a igualar el marcador en tierras riojanas. De nuevo con Jimena Gayoso al saque, Cajasol abría una buena diferencia al principio del juego para ponerse 1-6. El conjunto nazareno volvió a mostrar su gran nivel defensivo en recepción y bloqueo, manteniendo su ventaja con +4 con 6-10 en el luminoso. Rocío Gómez tiraba del carro local para reducir la ventaja a +2 con muy buenas actuaciones ofensivas. Cajasol Voley no lograba frenar la reacción de Haro y empataban el segundo set 12-12. Los altibajos volvieron a pasarle factura a Cajasol que no consiguió mantener una regularidad competitiva a lo largo de todo el segundo set. Haro seguía imponiendo su juego y aumentó su ventaja hasta el 19-14. José Manuel González dio entrada a María Rodríguez y María Zambrano para dar aire fresco al ataque nazareno, pero Haro no bajó el ritmo y se hizo con el segundo set por 25-19.

OSACC Haro Rioja Voley quería cerrar el partido cuanto antes ante un Cajasol que ya igualó en las primeras jornadas un 0-2 abajo para forzar el tie break. Haro comenzaba con un 4-0 para tomar ventaja desde el inicio. Las locales atacaban sin parar el block out de Cajasol sacándole mucho beneficio. La ventaja se mantenía a lo largo del set, llegando al 12-4 en mitad del juego. La buena defensa en apoyo de Haro desquiciaba el planteamiento ofensivo de las pupilas de Magú, intentando una y otra vez reducir la ventaja, pero se encontraba con el muro riojano. El conjunto nazareno se fue encontrando poco a poco y comenzó a recortar la distancia hasta igualarla 13-13 de nuevo con Jimena Gayoso al saque, la jugadora más destacada de Cajasol en El Ferial.

La escuadra de Dos Hermanas se aferraba a lo imposible y conseguía una ventaja de +4 con 15-19 en el marcador. Judith Porras aparecía con su saque para seguir aumentando su ventaja con tremendo recital al servicio, poniendo el 15-21. Las jugadoras de Haro no se daban por vencidas y recortaban la ventaja, pidiendo José Manuel González tiempo muerto. Un parcial de 5-2 acercaba a las locales con 20-23 en el luminoso. Las nazarenas lograban puntuar y tener a su disposición punto de set con 20-24. Magú daba entrada a la canterana María Zambrano y con un buen saque hacía que Cajasol venciera en el tercer juego y recortara la distancia total a 2-1.

Al principio del cuarto set reinó por primera vez la igualdad entre ambos equipos. Un partido marcado por los altibajos de cada equipo marcó una igualdad constante entre ambas escuadras. Haro quería cerrar el partido y Cajasol forzar un tie break, cada equipo luchando hasta el final por sus objetivos. Las ventajas eran mínimas, un punto arriba o abajo, llegando al 8-9 en el marcador. La defensa era la protagonista principal del juego, puntos muy elaborados donde los errores no forzados y los bloqueos eran los protagonistas. Llegaba la mitad del cuarto set y la igualdad seguía reinando en el marcador de El Ferial con 13-13. Un magnífico punto de Jimena y un enorme bloqueo en defensa hacían que Cajasol consiguiera una ventaja de +2 con 14-16.

El set se jugaba en un puño, dos bloqueos hacían que Haro volviera a igualar la contienda, pero una finta de Jimena engañaba la defensa riojana para sumar el 18-19. La jugadora gallega de Cajasol volvía a tirar de su equipo un partido más y con su saque hacía aumentar la ventaja a +3 con 18-21. Haro recortaba distancias con un parcial de 3-1. Varios errores no forzados de las chicas de Dos Hermanas hacías que Haro igualara el set a 23 en los puntos finales del juego. Haro tuvo bola de partido, pero una gran acción de Carla Moreira igualaba el set a 24. Jimena Gayoso, con su 'latigazo' habitual, ponía a Cajasol 24-25 con bola para forzar el tie break tras ir perdiendo 2-0. Haro anotaba e igualaba de nuevo a 25. De nuevo Carla Moreira anotaba para dar al conjunto nazareno punto de set, pero a Haro no le temblaba el pulso y volvía a empatar. Un error no forzado de las nazarenas daba ventaja a Haro que finalmente se hacía con el cuarto set y con el partido.