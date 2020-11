Viver: "La selección es el mejor trabajo pero necesitaba el día a día de club"

El seleccionador nacional femenino y nuevo entrenador del Rapid Bucaresti, Carlos Viver, ha asegurado que necesitaba el "día a día" en un club y retomar la actividad para, sin dejar de lado el "mejor trabajo" que es ser seleccionador, poder mejorar como entrenador.

"El tema no es que cuando con la selección no lo viva al máximo, sino que se espacio mucho en el tiempo. Estar en la selección es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Pero me gustaría que todos los días fueran días de selección, y es materialmente imposible", explicó en el 'Espacio RFEBM' a los medios.

Por ello, de la mano de la federación y de su presidente, Francisco V. Blázquez, aceptó el reto de entrenar al Rapid Bucaresti en la exigente liga rumana. "Necesitaba el día a día. No creo que sea negativo para la selección, es positivo que los entrenadores tengamos ritmo competitivo. No interfiere para nada, y me permite mejorar", argumentó.

Además, en Rumanía verá de cerca, y como rivales, a algunas de sus 'Guerreras'. "En positivo, que haya jugadoras españolas en la liga rumana siempre será un punto a favor. Me parece una liga atractiva. Y el proyecto puede ser sólido, de futuro, esa es la situación. No es tema económico, sino de necesidad y ganas de volver a las pistas en el día a día. Echaba mucho de menos entrenar a un equipo", reiteró.

"Lo que me atrae más es que iniciamos un proyecto en la zona baja, vamos a trabajar desde la raíz, a trabajar de cero. Atrae mucho, y hay una cuestión filosófica, es integrar una forma de ver al balonmano diferente. Es el reto más grande", comentó sobre su proyecto en el Rapid, equipo que todavía no conoce la victoria en liga.

"Estamos en la parte baja de la clasificación, con dos victorias. Tenemos que sacar al equipo de ahí, esa es la intención y el objetivo. Somos conscientes de que no tendremos ya nuestra mejor versión, esa mejor cara llegará a partir de enero", auguró.

Por otro lado, en su vertiente de seleccionador, comentó que el Europeo de diciembre no peligra, a su juicio, aunque deberá primar la seguridad. "A partir del día 22-23 nos concentramos para preparar el Europeo. Haremos un torneo internacional en Torrelavega, y nos iremos a Herning para pasar pruebas y empezar el Europeo", comentó sobre el programa internacional.

Unas 'Guerreras' con las que no tendrá problema alguno para hablar desde Rumanía. "Además de visualizar sus partidos, hablamos de manera constante con ellas. Cuando están en el club no me inmiscuyo en el tema táctico, cada club trabaja de una manera y solo miro a la jugadora", explicó.

Confianza de la Federación en Carlos Viver

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco V. Blázquez, aseguró que no hubo un 'pero' a la propuesta de Viver de compaginar selección y club. "El 'pero', no lo hubo. Como presidente, me gustaría que estuviese al cien por cien con España, entrenando todos los días, pero soy consciente de la situación. Como entrenador que soy, le comprendo. Lleva casi un año sin partidos", reconoció.

"Si Carlos supiera que no puede dar el cien por cien con la selección, no lo hubiera pedido. Es un reto más que Carlos esté en esta situación. Es un refuerzo para él y para la selección. Solo le he pedido que gane la liga rumana, es exigente y le pido lo mejor", aseguró el presidente.

Además, aseguró que es un tema, el del doble cargo, que "no es nuevo". "El propio Carlos ha desistido de alguna opción previa, pero cuando surgió el Rapid dijo que podía ser una ayuda para su situación personal y para la selección, por mantenerse activo en un periodo más continuada y no tener tanto 'parón'. El tener entrenamiento diario permite dar el máximo después a la selección", celebró.

"Su capacidad permite compatibilizar el estar en un equipo puntero y la selección. Lo llevamos en secreto desde hace mes y medio. Tiene plena capacidad para ocupar ambos cargos, y tenemos plena confianza en su trabajo de ahora y de cara al futuro", concluyó.