¡Escalofriante lesión de Chris Weidman! (Video)

"El primer luchador en toda la historia de la UFC que gana sin un solo golpe lanzado". Así narraban en twitter la situación. La realidad es que la brutal lesión que el luchador estadounidense Chris Weidman sufrió ante el jamaicano Uriah Hall la pasada madrugada ya la había vivido el propio Weidman hace unos años, aunque aquella vez el malogrado fue su rival.



La imagen es cruel. Nada más arrancar el combate, el estadounidense lanzó una patada a su contrincante, quien no se inmutó pese a la dureza del golpe. Tan fuerte fue que Wiedman se fracturó completamente la pierna en el acto y ya no pudo ni apoyarla.

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3