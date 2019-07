David Martín quiere sacarse una espina personal: "Vamos a ir a por el oro"

Barcelona, 24 jul (EFE).- El seleccionador español masculino de waterpolo, David Martín, comentó que "nadie dude" de que su equipo irá el próximo sábado "a por el oro" en la final del Mundial frente a Hungría o Italia, una final en la que anima a sus jugadores a ser valientes y en la que espera cerrar una herida personal abierta hace diez años.



"En Roma perdimos la final y yo fui responsable en parte, lo recuerdo perfectamente. Desde entonces siempre me he dicho a mi mismo que no volveré a ser cobarde y ahora lo único que les transmito a ellos es que deben ser valientes, pasarlo bien porque al fin y al cabo esto es waterpolo y hay cosas muchas más importantes en la vida", dijo Martín en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).



Se refiere Martín a la última final mundialista que jugó España y en la que él estaba en la piscina. Con 7-6 en la prórroga ante Serbia, David Martín se encontró en una magnífica situación para decidir el partido.



En un dos contra uno, a la derecha de Martín estaba Xavi Vallès y un defensor serbio, que le dio espacio al hoy seleccionador y este dudó, no se decidió a lanzar, pasó el balón, el defensa interceptó el pase, Serbia empató el partido y ganó en los penaltis.



Desde entonces, David Martín tiene esa espina clavada y espera poderlo olvidar todo a partir del sábado. Para el seleccionador, la defensa ante Croacia ha sido "increíble".



"Vuelvo a felicitar al equipo por el trabajo defensivo que lleva haciendo no solo en este partido, sino antes contra Japón o contra Serbia. Estamos defendiendo como un equipo, con un compromiso brutal", recalcó.



El técnico comento que el partido se volvió "muy duro" y a España le costó atacar. "Hemos aguantado en el hombre de menos, solo me queda felicitar al equipo y animarlos a que sigan así en la final, indicó.



"Este grupo ha estado mucho, mucho tiempo sufriendo, sin muchas alegrías y con jugadores jóvenes con mucha ambición. Lo que hace grande a España es esta solidaridad en defensa", explicó.



Obtener la clasificación olímpica es "quitarte un estrés muy grande", en opinión del seleccionador.



"Te da la posibilidad de planificar desde ya los Juegos y sobre todo que los jugadores puedan tener un poquito de descanso en mitad de la temporada porque el calendario es brutal", dijo.