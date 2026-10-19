El golf español encuentra a su nueva gran estrella

Eugenio López-Chacarra se afianza como la alternativa a Jon Rahm, se sitúa como 36 del mundo tras ganar su tercer torneo del año y líder de la Órden de Mérito del DP World Tour

En el Open de España se quedó, hace unos días, a las puertas, pero una semana después, Eugenio López-Chacarra ha demostrado por qué es la gran esperanza del golf español tras Jon Rahm al hacerse con el Campeonato de la India, disputado en Nueva Dheli, con lo que se sitúa en cabeza de la Órden de Mérito (Carrera a Dubai) del DP World Tour.

El golfista madrileño se ha convertido en el gran favorito para destronar al norirlandés Rory McIlroy, dominador de los últimos años. Ahora mismo, se ha situado por delante del estadounidense Patrick Reed y del propio McIlroy, actual número dos del ranking mundial.

En la capital de la India López-Chacarra resistió el acoso del neozelandés Daniel Hillier y del andaluz Ángel Hidalgo y se adjudicó su tercer título del curso en este circuito. Eso también le ha permitido seguir escalando posiciones en el ranking mundial y ya es el número 39 en esta clasificación tras ascender once posiciones. En lo que llevamos de año, el golfista madrileño ya ha subido casi cien puestos y se ha afianzado como el segundo mejor jugador español.

Jon Rahm sigue siendo el mejor español

Jon Rahm se mantiene como mejor español, en el puesto 15, mientras que el catalán David Puig pierde dos posiciones y baja al 81. Son los tres únicos golfistas españoles en el Top-100. Tras ellos aparecen Ángel Ayora (123), Nacho Elvira (125), Josele Ballester (137) y Sergio García (147).

"Es genial, después de todo el trabajo duro. Estuve cerca en las últimas dos semanas y quería conseguir una victoria rápidamente para subir en la clasificación. Y aquí jugué realmente bien", afirmaba el ex del LIV Golf, que se convierte en el primer jugador en los tres últimos años que gana tres torneos en una misma temporada en el DP World Tour.

López-Chacarra lideró el torneo desde el primer día, pero le costó aguantar con los horarios de Nueva Dheli. "Es realmente agotador despertarse tres días seguidos a las 4 de la mañana. Mi cuerpo no respondía, no me sentía bien. Es difícil tener una gran ventaja, no quieres presionar, pero si quieres hacerlo cuando los demás hacen birdies...", reconocía antes de indicar en qué se estaba mostrando más fuerte en este tramo de la temporada.

López-Chacarra, líder de la Orden de Mérito del DP World Tour

"Estoy muy orgulloso de mi juego corto y de cómo me esforcé y mantuve la paciencia. Fui uno de los mejores jugadores amateurs del mundo y quería ser uno de los mejores jugadores profesionales del mundo. Trabajo muy duro y tengo un gran equipo a mi alrededor. Sempre están tratando de mejorarme y creo que lo hemos estado haciendo muy bien", sentencia la nueva estrella del golf español.

Con esta nueva victoria, el jugador madrileño ha puesto un broche dorado a una magnífica temporada, que acaba en las próximas semanas y en la que, aparte de en la India también ganó, en junio, en el Abierto KLM, en Amsterdam, y el Abierto de Italia, en Turín.