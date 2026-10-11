Jon Rahm lidera la desbandada española y Chacarra se queda con la miel en los labios

Los golfistas españoles dan la espalda al nuevo proyecto del LIV Golf y miran al DP World Tour, donde jugarán varios de ellos

El Abierto de España de golf, que ha finalizado este domingo con el triunfo del jugador escocés Grant Forrest, se ha visto eclipsado a lo largo de la semana por la desbandada de los golfistas españoles del circuito LIV Golf, que empezó en la previa con el anuncio de la salida de Jon Rahm y a la que se han ido uniendo el resto de integrantes españoles que jugaban el hasta ahora circuito auspiciado por el fondo saudí.

Algunos de ellos como Sergio García, David Puig o Josele Ballester estaban presentes en este Open de España, y acabaron anunciando de forma directa o indirecta que, al igual que Rahm -ausente en Madrid-, ellos tampoco seguirían en el circuito.

"El Sr. Rahm ha revisado de forma independiente los términos propuestos de LIV 2.0 (...) y ha determinado que esos términos son inaceptables para él, y no participará en LIV 2.0 de ahora en adelante", anunció el miércoles el abogado de Rahm durante una comparecencia judicial en Estados Unidos dentro del proceso de bancarrota de LIV Golf.

Así se supo que el principal valor del LIV Golf, ganador en los tres años en los que ha estado de la Orden de Mérito, se desvinculaba del nuevo circuito resultante para la próxima temporada. Jon Rahm es el principal acreedor del circuito, ya que aparte del gran contrato que tiene, acumula los premios ganados en los últimos tiempos.

El LIV solicitó acogerse, hace unas semanas, a la ley de quiebras ante un tribunal de Nueva York y en su nuevo proyecto pretendía que los jugadores pasasen a ser copropietarios tanto del circuito como de los equipos que lo integran, algo que no ha gustado mucho a los golfistas.

David Puig, Sergio García y Josele Ballester siguen sus pasos

Tras Rahm, las salidas se han sucedido en los días siguientes. Y aunque el primero en anunciarlo fue David Puig, todos los demás le han seguido. El catalán lo confirmó ante los medios en el Abierto de España, en declaraciones realizadas en el Real Club de Campo Villa de Madrid. "Todos los jugadores estamos en lo mismo. Estamos viendo qué pasa con LIV. La verdad es que no me veo jugando en LIV 2.0 el año que viene. Es una decisión que tengo prácticamente tomada. Siempre he disfrutado mucho mi tiempo en el circuito europeo y ojalá juegue aquí más el año que viene con un calendario más completo", afirmó Puig, dejando caer dónde va a jugar la próxima temporada.

Será el mismo lugar donde participen, previsiblemente, Sergio García -que busca estar en la Ryder Cup- y Josele Ballester. El primero confirmó el viernes su salida del LIV Golf en el mismo Club de Campo, aunque dejó la puerta abierta a una posible vinculación cuando den a conocer todos los detalles del proyecto. "Si sigue para adelante, que lo sabremos dentro de unas semanas, veremos a ver qué ocurre. Y si estoy yo ahí, pues bien, y si no estoy, desearle lo mejor", afirmaba uno de los pioneros en el circuito saudí.

También casi lo confirmó al mismo tiempo el que ha sido su compañero en los Fireballs, Josele Ballester, quien admitió que no ha tomado una decisión definitiva, pero sus palabras sonaron a despedida. "El hecho de que jugadores como los que han salido en las últimas horas digan que no, pues echa un poco para atrás", reconocía el castellonense, que a sus 22 años puede aún tener una gran carrera en cualquier circuito.

Forrest frustra a Chacarra en Madrid

En lo que respecta al torneo, celebrado en el Real Club de Campo Villa de Madrid, se lo llevó finalmente el escocés Grant Forrest, quien superó en el último hoyo al español Eugenio López Chacarra y al francés Victor Perez, con los que había llegado empatado al último hoyo.

Su victoria le da una plaza para jugar el Masters de Augusta y el Abierto Británico del próximo año. Chacarra, que hasta hace un año también formaba parte del LIV Golf, se quedó a las puertas de coronarse en casa después de haber estado en las primeras posiciones desde el jueves.