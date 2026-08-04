Iris Tió desata la euforia española en el Europeo de París

La nadadora catalana se impone en la final de solo técnico y suma el primer oro para la delegación española en unos campeonatos disputados en la capital de Francia que por ahora no terminaban de ser del todo justos con el esfuerzo de los deportistas nacionales

Se estaba resistiendo, pero Iris Tió lo ha conseguido. Los Europeos de natación de París 2026 se habían convertido en una especia de maleficio para España, ya que por más que se estaba intentando no se conseguía que el himno nacional sonase en la capital de Francia. Pues bien, justo eso es lo que ha logrado la nadadora catalana al imponerse en la final de solo técnico para colgarse el oro y desatar la euforia en la expedición española.

Iris Tió tira el muro en París

La española ya había rondado la corona europea tanto en el dúo libre como en el dúo libre mixto, pruebas en la logró la medalla de plata, mientras que se vio relegada a la tercera plaza en la final de la rutina libre. Le estaba costando rematar, pero ya es campeona de Europa.

Hablamos de un oro que representa el triunfo de una manera propia de entender este deporte en la que lo artístico prima sobre lo gimnástico. Arriesgada apuesta que, a diferencia de lo ocurrido el pasado año en los Europeos de Funchal y los Mundiales de Singapur, en los que España fue la gran triunfadora, no estaba dando hasta el momento los frutos esperados en París.

Lastrados por el menor grado de dificultad de sus ejercicios, los nadadores españoles se habían visto privados del triunfo en unos Europeos en los que los jueces parecían empeñados en dar un mayor valor a la complejidad que a la impresión artística. Pero ni así varió España su estrategia como atestiguaron los casi cuatro puntos menos de dificultad con los que partió Iris Tió con relación a la bielorrusa Vasilina Khandoshka o las más de tres unidades en las que la alemana Klara Bleyer superaba a la barcelonesa.

Marcando la diferencia en la piscina

Lo cierto es que nada pudo con la elegante y sutil actuación de una Iris Tió que emocionó con su interpretación de la rutina 'Mio Cristo piange diamanti' con música de Rosalía y que valió a la española unos impresionantes 114,200 puntos en la valoración artística.

Dicha nota sirvió para compensar la mejor nota que tanto la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que volvió a sorprender con su inquietante interpretación del 'I put spell on you' de Marilyn Manson, como la alemana Klara Bleyer lograron en la ejecución.

La felicidad de Iris Tió

Ya como campeona continental, la de Barcelona no escondió su felicidad por un logro que la certifica como una de las grandes deportistas de la natación artística.

"Estoy supercontenta con esta medalla, porque he podido disfrutar muchísimo nadando esta rutina y he estado muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque a veces no los noto tan bien y hoy sí los he notado muy bien", comenta antes de hablar del ejercicio elegido.

"Es una rutina y una canción que me emocionan, incluso a mí, me encanta, me ha encantado desde el primer momento que comenzamos a trabajar con ella", sentencia.