Alisa Ozhogina explota contra el equipo ruso: "Lo que han hecho no es justo, ni ético, ni digno de celebrar"

El equipo español concluye en la segunda plaza del Europeo de París 2026 tras no ser capaz de superar a un conjunto ruso rodeado de polémica por el último ejercicio realizado en la final de dicho torneo

El equipo español de natación artística, durante su ejercicio en el Europeo de París.IMAGO

La natación artística ha vivido una tarde complicada en los Europeos de París, exactamente en la final de rutina libre que ha terminado con Rusia como campeón, ya que la selección española, segunda clasificada, se muestra convencida de que su rival no ha jugado limpio para terminar haciéndose con el mencionado oro.

"No suelo intervenir en estos conflictos, pero hoy me voy a mojar, vaya que si me voy a mojar. Como medio rusa-medio española, siempre he apoyado a ambos países. He sido una de las pocas personas que se ha alegrado de su vuelta a la competición, porque esas niñas no tienen la culpa de lo que esta ocurriendo con su gobierno", comenta Alisa Ozhogina en su cuenta de Instagram.

Alisa Ozhogina, ni por ser medio rusa

Siguiendo con su discurso en contra del combinado ruso, Alisa subraya que siempre ha abogado por tener a las rusas en competición, sintiendo orgullo por esa parte de su persona, pero ahora no puede sino estar indignad.

"Siempre he celebrado sus éxitos y las he animado internamente. Sentía honor y orgullo de decir que una parte de mí es rusa. Hoy no tengo palabras... Me encantaría preguntarles qué ha pasado por su cabeza cuando han tomado esa decisión. De verdad tanto te vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que esta debajo tuyo? ¿Ese es el camino? ¿Robar una idea?", señalas antes de subrayar que eso es jugar sucio.

"Oye, que nosotras orgullosas porque es el mayor acto de respeto que podrían habernos dado. Pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta que lo que han hecho ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar o conseguir una victoria", finaliza.

La medalla de plata de España

Con todo lo acontecido, la natación artística española debió conformarse con una nueva medalla de plata, la tercera, en los Europeos de París, tras concluir este lunes en segunda posición su actuación en al final de la rutina libre por equipos con un total de 282,3541 puntos.

El conjunto español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, se quedó a 2,6805 unidades de Rusia, que se coronó nueva campeona de Europa con una puntuación de 285,0346.

Completó el podio el combinado italiano, que bajó un escalón en el podio con relación a la última cita continental y se colgó la medalla de bronce con una marca de 256,1558 puntos.