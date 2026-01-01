La natación artística española, convencida de un 2026 que será 'más y mejor'

La sevillana Marina García Polo deja claro que aún no han llegado a su techo y que ya piensan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como el gran objetivo del octeto español

España es sin duda una potencia en la natación artística, pero ello no quita que siga habiendo margen de mejora. Justo de ello habla la nadadora andaluza Marina García Polo, triple medallista con la selección nacional en el Mundial de Singapur en julio, quien ha manifestado por un lado que su objetivo para 2026 es hacer un Europeo brillante este verano en París, y por otro demostrar que el octeto español "no ha llegado a su tope".

"Queremos decir 'España no para'. Nos queda mucho por enseñar aún, que la gente nos esté esperando y se queden con ganas de más. En definitiva, el objetivo es seguir emocionando e inspirando", ha señalado la deportista del Sincro Sevilla en declaraciones distribuidas por su club.

García Polo tiene claro que una se las señas de identidad de la natación artística española es nunca caer en la autocomplacencia, sino que siempre miran al día de mañana convencidas de que pueden ser mejores.

"La natación artística española se caracteriza por ser perfeccionista a más no poder y por la exigencia que se imponen a sí mismas las componentes del equipo. Creo que eso forma parte del éxito. Sin esto, no sería posible tener en mente los próximos objetivos", subraya.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el gran objetivo

Aunque resten aún dos años y medio, García Polo tiene claro que el trabajo que realizan cada día, incluso las competiciones por las que van pasando –y logrando medalla– están plenamente enfocadas en llegar de la mejor manera posible a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Los éxitos cosechados en 2025 han sido la mejor forma de iniciar el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, sin duda, el gran objetivo. En todo caso, no podemos olvidar los pasos intermedios para llegar cada año un poco más lejos que el anterior. Es un buen método para llegar preparadas a los Juegos", añade.

García Polo y la suerte de ser parte de un grupo tan talentoso

Por último, García Polo habla de la suerte de poder realizar este camino con unas compañeras tan fantásticas, en especial con quien comparte trabajo en el Club Sincro Sevilla, Alisa Ozhogina. "Me siento afortunada por vivir todo esto con Alisa Ozhogina. Nos brindamos apoyo mutuo en todo momento. Además, es una felicidad inmensa ver como con Fuentes como seleccionadora todo el equipo ha ganado protagonismo: no es una sola la que manda, ya que todas tienen voz e iniciativa para construir un liderazgo conjunto", sentencia.