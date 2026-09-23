Alcampo supera las 3.000 conversaciones atendidas a través del servicio de videointerpretación SVisual desde 2016

El servicio de videointerpretación SVisual, incorporado en 2016, está disponible en cerca de 150 hipermercados y supermercados; una cifra importante que saca a relucir el ejemplo de Alcampo por quitar las barreras a la hora de hacer la compra

Este 23 de septiembre es una fecha más que especial, ya que es el Día Internacional del Lenguaje de Signos. Un día que evidencia la necesidad de seguir dando pasos en la inclusión de estas personas y poder ir haciendo un mundo cada vez más accesible para todos. Una de las empresas comprometidas con ello es Alcampo, que celebra esta fecha de forma única. A través de su servicio de videointerpretación SVisual, ha atendido más de 3.000 conversaciones a través de SVisual desde que incorporó este servicio de videointerpretación en 2016. La herramienta, desarrollada por la Confederación Estatal de Personas Sordas(CNSE), se encuentra disponible actualmente en cerca de 150 hipermercados y supermercados de la compañía.

SVisual conecta en tiempo real a clientes y a las cerca de las 23.000 personas que forman parte del equipo Alcampo con un intérprete profesional de lengua de signos. De esta manera, facilita una comunicación fluida durante la compra y permite ofrecer información, atender consultas y resolver dudas de forma personalizada. Los datos evidencian que se ha incrementado en torno a un 26% respecto a las más de 2400 contabilizadas hasta agosto de 2025.

Desde Alcampo, el proposito está claro, y es que todos puedan hacer su compra sin que existan esas barreras. Entre estos servicios se encuentra la compra asistida, destinada a facilitar la realización de la compra a las personas con discapacidad mediante el acompañamiento de una persona formada de la tienda. La atención se solicita en el punto de información y puede prestarse de manera parcial o durante todo el proceso de compra, en función de las necesidades del cliente.

Esta empresa cuenta también con 425 artículos de marca propia etiquetados en braille; carros de compra adaptables a sillas de ruedas; mostradores deinformación, probadores y balanzas accesibles; cajas de pago con ancho especial; bucles de inducción magnética, que facilitan la comunicación con clientes conimplantes cocleares o audífonos; y pictogramas para favorecer la accesibilidad cognitiva.

El servicio responde a las condiciones de accesibilidad y no discriminación recogidas en el Real Decreto 193/2023, mientras que la formación de las personasencargadas de prestarlo se basa en las recomendaciones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).