Taller Dos Ruedas Sevilla, servicio oficial del grupo Piaggio, estrena nueva etapa para los motoristas de la provincia

Este establecimiento estrena una nueva etapa, ofreciendo un servicio completo para los amantes de las dos ruedas, permitiendo que el regreso a la rutina se pueda hacer con la máxima garantía de seguridad y confort

Numerosos servicios se suman a una ubicación privilegiada, en un taller completamente renovado y oficial de Aprilia, Vespa, Piaggio y Moto Guzzi.

En pleno Polígono Calonge, a un paso de la estación de Santa Justa, Taller Dos Ruedas Sevilla ha abierto sus puertas tras una remodelación integral. El establecimiento, situado en la calle Aviación nº 3, se presenta ahora como servicio técnico oficial de Aprilia, Vespa, Piaggio y Moto Guzzi, con instalaciones nuevas, una imagen moderna, herramientas de última tecnología y una propuesta pensada para que llevar la moto al taller sea, por fin, algo cómodo y sin complicaciones.

Una ubicación que lo cambia todo

Su localización, muy cerca de Santa Justa, lo convierte en una opción especialmente práctica tanto para quienes se desplazan a diario por la ciudad como para quienes llegan desde otros puntos de la provincia en transporte público. Dejar la moto y moverse con facilidad hacia el centro o la estación es, para muchos motoristas, un problema resuelto.

Servicios pensados para no parar el ritmo

Más allá de la reforma de sus instalaciones, Taller Dos Ruedas Sevilla apuesta por una serie de servicios que buscan simplificar la experiencia del motorista:

Cita previa online, para reservar revisión o reparación sin llamadas ni esperas, eligiendo día y hora desde el móvil. Motos de cortesía, para que dejar la moto en el taller no signifique quedarse sin transporte. Motos de alquiler, disponibles para quienes necesiten una solución puntual de movilidad. Pre-ITV, un chequeo previo que permite llegar a la inspección técnica con la tranquilidad de haber revisado antes los puntos clave.

El respaldo de una marca oficial

A todo ello se suma la garantía de ser servicio técnico oficial del Grupo Piaggio: recambios originales, personal especializado en formación continua, y el respaldo técnico de las marcas Aprilia, Vespa, Piaggio y Moto Guzzi. Además, quienes tengan una Moto Guzzi pueden beneficiarse de la promoción de la marca de 2 años de mantenimiento gratis en algunos de sus modelos.

Entre su nueva imagen, su ubicación estratégica y unos servicios diseñados para facilitar la experiencia, Taller Dos Ruedas Sevilla se perfila como un punto de referencia para el motorista que busca algo más que un cambio de aceite: busca comodidad, cercanía y confianza.