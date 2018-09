Marta Carrasco: "Hemos formado un equipo unido, fuerte y tenemos buenas sensaciones"

Vuelve el fútbol femenino de primer nivel a nuestro país. Durante el día de hoy han tenido lugar los primeros encuentros de la primera jornada de la Liga Iberdrola, la primera división del fútbol femenino en España. Un campeonato que, por segunda temporada consecutiva, volverá a tener al Sevilla como uno de los 16 participantes. El club hispalense debutará mañana a las 11:00 horas contra el Fundación Albacete en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Un Sevilla femenino que ha mejorado mucho desde que consiguiera el ascenso en 2017. Una de las muestras de esa mejoría se puede personificar en la figura de una jugadora, Marta Carrasco, defensa central del Sevilla formada en las categorías inferiores.

La jugadora de Alanís de la Sierra ha sido entrevistada por José María Nolé para el portal Fútbol portugués desde España, y con él ha comentado su trayectoria en el mundo del fútbol y las expectativas con respecto a esta temporada.

Sobre el estado de forma en el que llega al inicio de liga, Marta Carrasco se ha mostrado muy positiva: "Llego bastante bien, después de perderme la primera vuelta de la temporada pasada por lesión. He trabajado desde el principio con mis compañeras, por lo que mi puesta a punto es buena. En lo colectivo, incorporamos a bastantes jugadoras y hemos formado un equipo unido fuerte y tenemos buenas sensaciones, la verdad".

Marta se perdió la primera vuelta de la pasada temporada debido a una lesión, por lo que su adaptación a Primera División tuvo que ser más precipitada: "Al principio me costó un poco, ya que volví rondando febrero y mis compañeras estaban a otro ritmo. Pude adaptarme y tener minutos, así que terminé contenta".

La lesión supuso un duro golpe para la jugadora, como ella misma confiesa: "Con diferencia, incluso al principio se me vino todo abajo y llegué a pensar que lo dejaba, porque lo pasé muy mal. Sin embargo, cuando empecé a andar ya estaba deseando volver a jugar. Solamente pensaba en el regreso, además me sentí muy apoyada por mis compañeras, por lo que esto me ayudó".

El fútbol femenino está en plena evolución y cada vez tiene más seguidores: "Sobre todo el hecho de que nos televisen. También que jugamos en campos cada vez mejores, y que los clubes cada vez apuestan más por nosotras. Además, las jugadoras estamos respondiendo, por lo que es algo que se retroalimenta".

¿Qué objetivos tiene el Sevilla esta temporada?: "Como todas mis compañeras, quiero aportar lo máximo, para que podamos hacer un buen papel en la liga y llegar lejos en la copa. Esta claro que lo primero es pensar en la permanencia, pero este año aspiramos a algo más, podemos hacer un buen papel".