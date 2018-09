Aleix Vidal: "No hemos tenido la suerte de marcar nuestras ocasiones"

Aleix Vidal ha sido otro de los protagonistas que ha dado su opinión tras la derrota ante el Getafe, destacando la falta de fortuna del Sevilla en las ocasiones claras que han tenido.

El rival, el Getafe, ha puesto el partido muy complicado: "Todos sabemos que el Getafe es un equipo duro al que cuesta marcarle goles. Hemos tenido la mala suerte de que se han puesto 0-2 muy pronto. El equipo ha hecho un buen partido pero no hemos tenido la suerte de marcar las ocasiones que hemos tenido, tenemos que pensar ya en el jueves".

El Sevilla encadena tres partidos de liga sin marcar: "Está claro que no estamos contentos con la situación, pero estamos tranquilos, el equipo ha pasado por muchas situaciones así siempre, es difícil ganar todos los partidos. Trabajaremos para dar la vuelta a la situación. El jueves tenemos la primera oportunidad, trabajaremos para ello".

Aleix Vidal ha tenido que ocupar hoy la banda izquierda: "Tengo que adaptarme lo más rápido posible donde me pone el míster. Me he sentido mejor de lo que me esperaba, estoy ahí para lo que necesite el míster".