Así explica Valdano la "exhibición del Sevilla"

Jorge Valdano analizó la derrota del Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla por 3-0. Como suele ser habitual en los comentarios sobre el equipo madrileño, el argentino se centró más en las debilidades blancas que en el buen partido de los de Machín. Eso sí, señaló que los nervionenses completaron una "exhibición".

En opinión del extécnico, el Madrid entró frío al choque: "Algo tiene que explicar la manera tan fría en la que salió el Real Madrid al partido. Una ocasión del Sevilla a los 15 segundos y después una exhibición del Sevilla que encontró pasillos por todos los lados. Parecían más rápidos, concentrados".

El primer gol de André Silva dejó muy tocados a los de Lopetegui: "Cuando el Real Madrid recibió el primer golpe, ya no se pudo levantar. Sufrieron lo indecible. En la segunda parte mejoraron, pero no lo suficiente".

La entrega de The Best distrajo al Madrid: ""Estas distracciones del fútbol moderno no favorecieron al descanso y, posiblemente, tampoco a la preparación del partido".