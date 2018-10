Navas: "Confiaba en ir con la selección"

Jesús Navas es uno de los futbolistas más en forma de LaLiga y juega en el primer clasificado de la competición, de ahí que confiara en la llamada de Luis Enrique para ir con la selección, sobre todo en una convocatoria en la que no pudo entrar Carvajal, dueño de la banda derecha del combinado nacional. El palaciego no esconde que le hubiera gustado ir. "Confiaba en poder estar ahí por la situación en la que estábamos. Que no fuera ninguno del equipo que es líder, no sé... A seguir trabajando para que llegue la oportunidad", ha dicho hoy en LaSexta.

En la entrevista, el palaciego también desgrana las claves para ganar en el Camp Nou. "Nosotros salimos siempre a ganar. El equipo tiene confianza, sabe a lo que juega y esa es la idea para hacer algo importante allí. Va a haber momentos en los que vamos a estar replegados, pero ya se nos ha dado ese tipo de partidos y se lo vamos a poner difícil", ha subrayado.

Machín ha insinuado la posibilidad de un marcaje al hombre sobre Messi. Lo que tiene claro Navas es que hay que vigilarlo porque no tiene días malos: "Messi marca las diferencias siempre. Es el jugador que siempre tiene su día. Lo importante es estar encima y atentos".

Sobre el partido contra el Real Madrid, Navas quiso exculpar a Marcelo: "Juegan once, no creo que Marcelo fuera el único que jugó mal ese día. Fuimos superiores de principio a fin, no fueron justas las críticas".