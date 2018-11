La plantilla del Sevilla, en una scape room

La plantilla del Sevilla ha cambiado el campo de entrenamiento por una scape room, en la que los hombres de Machín han tenido que tirar de ingenio para ir saliendo de las situaciones que se les han ido planteando.

Con esta iniciativa, Pablo Machín ha querido sacar a los suyos de la rutina diaria y fomentar el compañerismo en el vestuario. "Para mí el equipo está por encima de todo y cuando el equipo tiene muy buenos resultados nos hace mejores a todos. Dentro de las posibilidades son actividades que me gusta realizar. porque se trabaja mucha la cohesión del grupo, el ingenio, el liderazgo, factores importantes para el desarrollo. Eran tres salas, una sobre la Edad Media, otra de los egipcios y otra de un barco. Yo lo he visto desde fuera. Ellos se han tenido que organizar, liderar cada grupo y ver eso es interesante. Un grupo ha salido cinco minutos antes, otro un minutos después y el otro ha tardado un poco más. Algunos me han sorprendido, por su ingenio o cómo se han puesto al frente del grupo", ha explicado el técnico.

Las imágenes cedidas por TEMPO ESCAPE ROOM muestran el pasillito final al equipo que ha quedado último en la prueba.