Marcelino, Guedes y un Valencia en crisis

Hace una semana se quedaban fuera de la Champions y anunciaban que concentrarían sus energías en LaLiga, pero el Valencia no remonta el vuelo y sigue decimocuarto en la tabla. De ahí que consideren el choque contra el Sevilla una final, ya que ahora mismo son diez los puntos que separan a los ches del equipo nervionense.

En el Santiago Bernabéu el Valencia cuajó una mala primera mitad y eso enojó mucho a Marcelino. Las cámaras de Movistar cazaron al técnico muy molesto con algunos futbolistas por sus continuos pases hacia atrás. También tuvo un cruce de declaraciones con Guedes, que se acercó a la banda a pedir explicaciones al asturiano. Éste le replicó que no se iba de nadie. "Llevamos 27 minutos y no te has ido de ninguno", le espetó, a lo que Guedes respondió con la expresión portuguesa "fodase" que en su día tanto proclamó Cristiano Ronaldo.

En cualquier caso, el Valencia reaccionó en la segunda mitad y gozó de ocasiones para meterse en el partido. Sigue siendo un rival muy a tener en cuenta y el Sevilla tiene la oportunidad de alejarlo a trece puntos con un triunfo en Mestalla.