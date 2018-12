Ante el Sevilla, la última gran noche de Guedes

Fuera de la Champions y decimocuarto en la tabla, el Valencia afronta el duelo de este sábado (16:15 horas) como una auténtica final, siendo diez los puntos que separan al conjunto che de los de Nervión, colocados en la segunda posición de la tabla. Repetir lo del curso pasado, cuando el Valencia de Marcelino se impuso por 4-0 con una actuación sensacional de Gonzalo Guedes se antoja la tabla de salvación valencianista, aunque las cosas, hoy por hoy, parecen haber cambiado mucho.

Desde que el internacional portugués viviera su última gran noche, participando en tres de los cuatro goles del Valencia (hizo dos y dio una asistencia) en octubre de 2017, y sacara los colores de un Sevilla que, a la postre, acabaría salvando la temporada sobre la bocina, clasificándose para Europa por la puerta de atrás y habiendo pasado tres entrenadores por su banquillo (Berizzo, Montella y Caparrós), nada es igual. Lo primero, el propio Guedes, quien desde entonces sólo ha conseguido dos dianas, una en enero y otra en mayo, ambas contra el Deportivo. Este curso, además, sólo lleva una asistencia, amén del desastroso Mundial que cuajó. Unos tristes registros a los que, además, hay que sumarle unos problemas de pubis que arrastra desde el partido ante el Barcelona en Mestalla y que le han llevado a reunirse esta semana con los médicos para analizar si pasar por el quirófano o continuar con el tratamiento preventivo, midiendo casi al milímetro las cargas de trabajo. Pese a ello, todo hace indicar que estará ante el Sevilla y que, de operarse, será aprovechando el parón.

La situación, lógicamente, no pasa inadvertida a un Marcelino marcado por el nerviosismo que implica la situación por la que atraviesa su equipo. De ahí que en el Santiago Bernabéu se le viera muy enojado y fuera cazado por las cámaras de Movistar muy molesto con Guedes. "Llevamos 27 minutos y no te has ido de ninguno", le espetó, a lo que el luso respondió con la expresión portuguesa "fodase" que en su día tanto proclamó Cristiano Ronaldo.

Machín y los suyos, lógicamente, quieren aprovecharse de todo ello, aunque sin fiarse de un Valencia herido y un Gonzalo Guedes que, ante el Sevilla, querrá revivir su última gran noche, la única en la que ha participado en tres goles en un mismo partido de LaLiga.

Aleix, otro protagonista ausente

Quien seguro que no estará sobre el césped de Mestalla es el sevillista Aleix Vidal. Lesionado, el catalán, se perderá el duelo frente a un Valencia al que ha marcado dos goles en los cuatro partidos en los que se ha enfrentado. El primero de ellos, con el Almería en 2013.