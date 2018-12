Castro presume de gestión deportiva y económica "pese a la campaña de persecución"

José Castro, presidente del Sevilla, ha defendido la gestión deportiva y económica del Sevilla en el último curso en un discurso en el que también ha lamentado la "campaña de persecución" que ha vivido el último año. Lo primero que ha dicho el presidente antes de iniciar su discurso es que no ha vendido sus acciones. "La junta ha sido calentada. Se dice que hemos vendido las acciones. Puedo decir que no hemos vendido a nadie absolutamente ni este consejo tiene ningún compromiso adquirido por nadie", ha subrayado antes de comenzar su alocución después de escuchar gritos de "el Sevilla no se vende". "En la campaña 17/18 tuvimos numerosos cambios, pero de nuevo tuvimos éxitos deportivos demostrando que las estructuras son sólidas. Nos clasificacmos para Europa por decimocuarta vez en 15 temporadas. Hicimos historia en la Champions y nos metimos en cuartos de final de la Champions 60 años después. Cuarta final de Copa en lo que va de siglo en una alegría que, desafortunadamente, fue la gran decepción. Pudo ser mejor, porque para el sevillista siempre puede ser mejor. La única forma de seguir creciendo es continuar seguir siendo ambiciosos y aspirar a hitos que no nos corresponden por motivos económicos. Teníamos la ilusión de jugar Champions por cuarta vez consecutiva, pero sí se logró estar en Europa, brillar en campos como Old Trafford y jugar otra final disputando 59 partidos. Terminamos la 17/18 con el sexto lugar en coeficiente UEFA. Pocos peros se le puede poner", ha comenzado.

En cuanto a la parte económica, también ha presumido de resultados brillantes: "En presupuesto no estamos entre los 30 primeros de Europa. Es una prioridad conseguir los mayores hitos deportivos desde una economía sólida. La buena salud económica pone todavía más en valor nuestros logros en el campo. En los dos últimos ejercicios la inversión en fichajes ha supuesto 155 millones de euros, de los que 77 corresponden a esta temporada. Esta sobresaliente apuesta no ha menguado nuestras cuentas porque el aumento de ingresos continúa consolodidánsose. 32,6 millones de superavit, 25,7 después de impuestos. Estos números toman especial relevancia si tenemos en cuenta que el 140,7 millones de plantilla inscribible. 18,5 por ciento, 25,4 millones más que el anterior curso. Ejercicio impoluto que cumple de forma holgada con todos los ratios de control de LaLiga. Nuestros fondos propios han pasado de 76,8 millones a 30 de junio de 2017 a 100,9 a 30 de junio de 2018. Un incremento de 88,85 por ciento con respecto a 2016, cuando eran 53,4 millones. Cerramos una nueva campaña con deuda neta cero, algo no muy frecuente en nuestro fútbol. Distribución de dividendo a razón de 15 euros como acción, una cantidad de 1,5 millones. Fuimos el primer club español en repartir dividendo. En esta junta volvemos a proponer repartir dividendo de 15 euros por acción. Pese al estrecho margen de rendimiento en lo que abonados respecta, con record histórico de abonados con asiento".

En el capítulo social, ha destacado la reforma del Sánchez-Pizjuán: "El Sevilla quiso ser sensible con su afición y agradecer su apoyo por eso se bonificaron entradas para Old Trafford y la final de Copa con medio millón de euros de ayuda a nuestros abonados. Fue una campaña estimulante con un paso adelante en las estructuras con 60 nuevos empleados. Es el crecimiento necesario de una sociedad que mira al futuro con optimismo y ambición. El primer equipo femenino se consolidó en la categoría y la aspiración es que juegue en Europa, pero para ello hay que asentarse en la Liga Iberdrola, algo que no será inmediato. Esto va de la mano de la apuesta de consolidar nuestras instalaciones. Obras en Gol Sur y Tribuna de Fondo. En septiembre inauguramos un nuevo tour con una nueva sala de museo. Asimismo, luce el rostro de Berruezo en el Sánchez Pizjuán. Valoramos diversas vías de actuación para mejorar nuestro estadio con el compromiso de hacer del Pizjuán un estadio del siglo XXI por capacidad y entretenimiento presentando la candidatura para la final de la UEL en 2021. En este Consejo de Administración tenemos muy claro que nuestra casa está en Nervión. Y siempre lo estará. Realizamos una inversión de tres millones de euros para el Jesús Navas. Trabajamos en las obras de esa grada de tribuna con un presupuesto de otros tres millones de euros, en lo que es sólo el inicio. Habrá algún nuevo campo más, mejoras en los accesos, aparcamientos, arbolado y un largo etcétera. En nuestro histórico potencial de cantera tenemos nuestro bien más preciado. El Sevilla Atlético descendió a Segunda B, pero hay jugadores como Pozo y Carlos Fernández jugando en Segunda".

En la parte final de su intervención, Castro ha lamentado la "persecución" que ha vivido el último año: "No puedo olvidar la campaña de persecución a la que fui sometido. Hasta se me llevó a los tribunales, alguno no dudó en vociferarlo. La causa fue archivada. No es fácil trabajar en este clima de animadversión. Seguiré trabajando por el Sevilla como he hecho desde que llegué en el 97. Mi intención es mantener la estabilidad accionarial, algo de lo que yo no he disfrutado. Sí he contado con la confianza de grandes accionistas, Los resultados están ahí: tres títulos, diez finales, cinco clasificaciones para Europa y la mejor bonanza económica que ha conocido nuestra tesorería. Me enorgullezco de estos logros en los que inequívocamente tendré mi responsabilidad", ha indicado el presidente, que también ha defendido la labor de Caparrós y su equipo. "Pese a todo, palabras como crisis y desastre no han dejado de oírse, también este verano y ahora somos segundos. Sin tranquilidad y siendo denunciado aquí estoy presentando un proyecto sólido económico, deportivo y social. Hemos dado un giro de tuerca apostando por Caparrós, Marchena y Gallardo inyectando sangre sevillista teniendo claro que pocos como Joaquín conocen nuestra idiosincrasia. Coste de plantilla propio de los cuatro primeros de España. Pese al importante desembolso no ha sido fácil. Dudas sobre la planificación han sido soportadas por este presidente y su equipo. Este verano, se dijera lo que se dijera, en la dirección de fútbol se ha trabajado mucho y bien". La llegada de Machín, también es motivo de orgullo para Castro: "Nuestra dirección de fútbol apostó por un entrenador ADN SFC. Con Pablo Machín hemos encontrado el perfil de entrenador que buscábamos tras la marcha de Emery. Tiene margen de mejora, como su plantilla. No podemos estar más ilusionados con nuestro entrenador y el proyecto deportivo. Vamos por el buen camino. La línea está trazado y la vamos a seguir con trabajo, aunque sin locuras. Apuntando al más difícil todavía, pero sin dar un paso en falso. La ilusión de la Champions por bandera. El partido ya no se juega en España ni en Europa, hay que dar un paso hacia la internacionalización. Abrimos escuelas en Estados Unidos para plantar una semilla en este país, donde el fútbol dará un salto la próxima década. Las bases están bien puestas para dibujar el Sevilla ambicioso que todos queremos".