Mercado: "Hay que limpiar la cabeza"

Gabriel Mercado no pudo celebrar con victoria el gol que consiguió ante el Barcelona. "Hicimos una primera parte muy buena, apretando. En la segunda parte, está todo dicho, Leo la pilla cerca del área y si no marca está cerca. Cogió cuatro y tres fueron goles. Todo el peligro lo genera él. Para ganarles hay que intentar que no participe", señaló a los medios del club.

El hoy lateral diestro comentó que sus compañeros acabaron muy cansados el duelo: "En el vestuario están todos muy cansados por el esfuerzo que se viene haciendo. Jugamos hace poco ante la Lazio, no es una excusa, pero pesa. Hay que limpiar la cabeza porque viene ahora el Huesca".

El futbolista hubiera preferido no marcar y ganar: "Si el equipo no gana no importan quién hace los goles. Hay que seguir trabajando porque queda mucho. No puedes regalar nada contra este equipo".