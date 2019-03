Monchi: "No hay que descartar a Caparrós"

No podían dejarle de preguntarle a Monchi en su presentación sobre cuál es su idea de entrenador para el próximo curso. Y entre las posibilidades no hay que descartar a Joaquín Caparrós, según ha dicho el propio director deportivo del Sevilla. "Para nada se puede descartar a Caparrós. El próximo año el Sevilla tiene que tener un entrenador y el que tiene ahora está capacitado. Tiene 500 partidos en Primera y eso es experiencia. Me tengo que sentar con él. Sería absurdo descartar a Joaquín como una opción. Tiene lo más importante para ser entrenador que es ser entrenador. Y está en el Sevilla", ha señalado Monchi.

Y es que el gaditano confía en que Caparrós guíe al Sevilla a plazas europeas, si es Champions mejor, en los diez partidos que quedan de temporada. "El entrenador es Joaquín Caparrós y lo que quiero es ponerme a su lado, que me vea como una herramienta más para poder ayudarlo en el día a día. Es lo más cercano. Es absurdo pensar más allá porque el Sevilla tiene un magnífico entrenador", subrayaba Monchi.

El gaditano también ha dejado la puerta abierta a llegadas a la dirección deportiva y ha dejado claro que no se fue por desavenencias con nadie:"Ha habido muchas leyendas urbanas. No me fui porque tuviera enemistad con nadie entre otras cosas porque están prácticamente los mismos. En la pregunta está la respuesta. Si vuelvo es porque esas rencillas no existían. Me fui porque yo mismo me veía anquilosado, atrás. Necesitaba encontrar motivaciones externas para seguir creciendo como profesional. Cuando llevas tantos años, con la presión que yo me meto, te metes en una vorágine en la que te crees que esto es el centro del universo. Necesitaba aire, conocer otro mundo para crecer como profesional en un entorno diferente al que he tenido siempre. Busqué un lugar difícil. Tenía muchas posibilidades y elegí un proyecto que me ayudaba a crecer. Ese crecimiento lo he vivido a nivel personal en Roma. He tenido que valorar la opción del Sevilla junto contras opciones. Y lo he hecho a nivel profesional. El proyecto deportivo que me convencía más y comparado con otros muy importantes. Creo que el crecimiento que he tenido lo puedo reinvertir en el Sevilla, más allá del sevillismo y de los colores. Yo era sevillista en Roma, pero trabajaba 24 horas al día para la Roma".