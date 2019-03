Seis diferencias y una similitud entre Machín y Caparrós

Joaquín Caparrós sustituyó a Pablo Machín en el banquillo del Sevilla y los nervionenses volvieron a ganar. No fue un partido brillante de los de Nervión, pero lograron sacarlo adelante en la cancha del Espanyol en un duelo que en la entidad esperan que suponga un cambio de tendencia. Pese a que el utrerano sólo pudo trabajar dos días con la plantilla sí que se notaron cambios en el equipo blanquirrojo.

Adiós a los tres centrales

El cambio más evidente fue el de sistema. Caparrós desterró los tres centrales a las primeras de cambio y jugó con un 4-4-2 asimétrico, con Banega caído a un costado y un doble pivote con dos jugadores de corte defensivo como Gonalons y Amadou. Quería ganar consistencia defensiva el técnico utrerano y lo hizo reforzando la medular. Si en el primer tiempo llevó la iniciativa, tras el gol en la segunda mitad cedió el balón y decidió juntarse y cerrar espacios. Sufrió las acometidas del Espanyol, pero Juan Soriano no tuvo que hacer milagros para evitar el empate.

Elección de futbolistas

Ya en la lista de convocados dio sus primeras pistas Caparrós, que dejó a Kjaer fuera de la convocatoria. Con su elección en el once se diferenció aún más de su predecesor. Introdujo a Gonalons y Amadou de inicio. El jugador cedido por la Roma sí era del gusto de Machín, que no pudo utilizarlo por sus lesiones. Sin embargo, el ex del Lille se había caído de los planes del soriano y Caparrós lo alineó a las primeras de cambio. También apostó por André Silva, quien no había salido de inicio en los dos últimos partidos de Machín. Carriço y Mercado fueron los centrales elegidos, por lo que Sergi Gómez también fue sacrificado. Wöber jugó de lateral y Promes actuó como extremo, un perfil que se adapta mejor a sus condiciones. Con todo, repitieron ocho de los jugadores de Praga.

Carácter

Con jugadores como Mercado, Carriço o Gonalons Caparrós buscó tener jugadores con personalidad en el terreno de juego. Al galo se le vio muy comprometido pidiendo más intensidad a sus compañeros cuando más atacaba el Espanyol. El Sevilla no fue el equipo frágil de los últimos duelos en los que cada balón colgado era un drama. También jugó al otro fútbol, interrumpiendo el juego cuando más achuchaban los pericos.

Cambio de inercia

El de ayer era un partido que con Machín como mucho se empataba, pero el cambio de entrenador trajo también el de la inercia del equipo en los últimos compromisos, sobre todo a domicilio. En muchas ocasiones un cambio de cara en el banquillo basta para acabar con una mala racha. Eso sí, hay trabajo por delante para mejorar y seguir ganando hasta el final del curso.

Victoria fuera de casa

Seis meses hacía desde el último triunfo del Sevilla a domicilio en LaLiga. Demasiado tiempo para un equipo que ha sido líder del campeonato y que está obligado a pelear por la cuarta plaza. Faltaba confianza y capacidad de sufrimiento para sacar los partidos adelante. También la valentía que evidenció el Sevilla en el primer acto, cuando salió a por el partido, pese a venir de un tropiezo inesperado en la Europa League.

Puerta a cero

Una de las principales misiones que se puso Caparrós cuando se hizo cargo del banquillo fue la de detener la sangría defensiva que afectaba a los nervionenses. Para ello reforzó el centro del campo con dos pivotes defensivos y logró que el equipo no se partiera en dos con una ocupación más racional del terreno de juego que en los últimos partidos de Machín, cuando el Sevilla tendía a desorganizarse.

Ben Yedder, el que no falta a su cita con el gol

La similitud con el Sevilla de Machín la puso Ben Yedder. El franco-tunecino nunca falta a su cita con el gol. Ayer lo hizo desde el punto de penalti, con un lanzamiento ajustado que Diego López no pudo atajar pese a acertar con el lado del lanzamiento y estirarse bien. "Es el que te da el duro", dice Caparrós de él cuando le preguntan. Ayer le dio los tres puntos en Cornellà.