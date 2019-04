Monchi y el derbi: "Esta semana soy más sevillista que director deportivo"

El próximo sábado el Sánchez-Pizjuán acoge el derbi Sevilla-Betis, que será el primero de Monchi tras su vuelta a la entidad de Nervión. Con el derbi en el horizonte, el de San Fernando se confiesa y desvela cómo vive la semana de un partido tan especial. "Es absurdo decir que son tres puntos más, no son tres puntos más, sí a nivel clasificatorio pero no a nivel sentimental. Juegan 11 jugadores con 100.000 corazones de un mismo color. Nosotros hemos crecido abandonando la rivalidad local, que está ahí, al que yo respeto muchísimo y es igual de importante que el Sevilla. Son dos clubes grandes que pocas ciudades en el mundo pueden presumir de tenerlos. Es una semana especial, es una semana donde la parte sevillista gana por goleada a la de director deportivo. La calle no te permite estar al margen. Esta semana soy más sevillista que director deportivo, pero no podemos expandir esta semana a todo el año, porque entonces volvemos atrás. Tenemos que tener la mira que nos ha hecho crecer. Nos queda una recta final donde el margen de error es pequeño porque hay muchos equipos que aspiran a entrar en Champions, con lo cual no te puedes dormir", ha explicado.

Además, el gaditano asegura que es uno de los que habla mucho con los jugadores: "A mí me gusta, respetando al entrenador... Cuando el jugador ve cercana la figura del director deportivo eso lo valora. Soy un director deportivo de vestuario, al futbolista hay que transmitirle que estos partidos se ganan con el corazón pero sobre todo con la cabeza, porque el corazón te lo activa la calle, tus amigos... Hay que tener cabeza, porque sino no funciona. Y ya no solo en el derbi, también ante el Valladolid, yo soy de estar cerca del cuerpo técnico, y eso bien utilizado, sirve".

Así apuesta Monchi por vivir el derbi: "Hay que administrar los sentimientos para no dejarse llevar por ellos. El derbi se gana con corazón, pero sobre todo con cabeza. Espero que el jugador se pueda impregnar del ambiente y abstraerse también en la misma proporción. Lo importante es ganar, no ya como se juega, sino el ganar los tres puntos".

Cambiando de asunto, el director general deportivo nervionense también ha hablado sobre lo que le ha aportado Bilardo en su vida: "Ya he dicho muchas veces que soy Bilardista. Es una persona que me marcó a nivel personal y profesional. Tengo mil anécdotas con él. Contra el Athletic, estaba yo en el banquillo, y en el último minuto nos meten el 2-1, Carlos me cogió por los pelos, que los tenía entonces, y estuvo dos minutos sin moverme casi...".

Por último, si se tuviera que quedar con algún título de los cosechados, Monchi lo tiene claro: "Todos los sevillistas dirían como yo que el de Eindhoven. Aunque el de Turín también es muy importante, fue el de 'No nos hemos ido'. Y luego viene Varsovia, Basilea, las Supercopas, final de Copa... Y cómo fue Turín, sufriendo ante el Betis, Oporto y Valencia. Allí estuvo mi familia. Eindhoven por lo que fue, y Turín porque fue el decir que no nos habíamos ido".