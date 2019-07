José Castro: "Ganar a un campeón de Europa como el Liverpool no lo hace cualquiera"

José Castro, presidente del Sevilla F. C. ha analizado la estancia de su equipo en Estados Unidos y ha valorado de forma positiva el trabajo del mismo: "Creo que la semana es muy positiva, primero por la preparación física, que es lo más importante ahora en la pretemporada".

Además, los de Nervión han podido ver recompensado el esfuerzo y se ha sembrado un buen presagio sobre lo que puede pasar durante esta temporada: "los partidos se han sellado con victoria y sobre todo con cosas muy positivas en cuanto a la preparación física y técnica del equipo", estima.

Aunque los sevillistas han tenido un final feliz, los rivales no se lo han puesto nada fácil. Castro ha reconocido que "ganar a un campeón de Europa como el Liverpool no lo hace cualquiera, sino un equipo con buenos jugadores", aunque prefiere no adelantar acontecimientos y recuerda que "en pretemporada no se puede elevar nada a definitivo. Es verdad que lo que estamos viendo es positivo y es bueno. Es pronto, hay que tener paciencia y seguir trabajando como hasta ahora, pero se ve que el equipo anda bien y haciendo una buena preparación".

El presidente se ha mostrado muy satisfecho por el trabajo realizado, pero también feliz por la oportunidad de expansión que le ofrece Estados Unidos: "Para el Sevilla FC es muy importante crecer internacionalmente a nivel de marca. Aquí a Estados Unidos vienen muchos grandes clubes, eso da repercusión y es bueno para vender nuestra marca". Y más si el club se posiciona en un buen nivel: "evidentemente mejor empezar ganando los partidos que de otra forma".