Tras una larga pretemporada llega la hora de la verdad para Julen Lopetegui. El nuevo entrenador del Sevilla afronta este domingo el inicio de LaLiga con el objetivo de devolver al club a la Champions y llegar a lo máximo en la Copa del Rey y la Europa League.

A tres días de volver a competir en el torneo doméstico, el técnico vasco repasa sus primeras semanas en Sevilla y en el Sevilla, así como su carrera deportiva y lo que le deparará el futuro. "Nos han acogido con muchísimo cariño. Ahora tenemos que tratar de devolvérselo con buen juego y resultados", asegura en una distendida e interesante entrevista al diario El País.

Lopetegui asegura tener ocho apellidos vascos y se atreve a decirlos de carrerilla: "Lopetegui, Agote, Aranguren, Arteaga, Eizmendi, Kalparsoro, Usabiaga y Ugartemendia". En cuanto a la cuadrilla, aún no ha tenido tiempo de reunirla asegura, pero quizás Monchi le ayude: "Es el responsable de que estemos aquí. No me ha dado tiempo a tener cuadrilla, pero somos de buen comer y ya conozco dos o tres restaurantes majos de Sevilla. Alguna cuchipanda haremos".

El preparador sevillista repasó además su carrera y asegura que su reto al frente del Sevilla es muy ilusionante: "Tener la posibilidad de ser 18 años futbolista profesional es algo que jamás hubiera imaginado. Como entrenador, he tenido la suerte de entrenar a equipos importantes. Ahora tengo un reto fantástico con un equipo histórico como el Sevilla, en una gran ciudad con una gran afición. Hay momentos de más alegría, de menos; de más frustración, y de menos, pero todo lo ocurrido en mi carrera es positivo. Y lo mejor está por llegar".

No ha podido faltar ese recuerdo amargo del episodio de su salida de la selección y fichaje por el Real Madrid a las puertas del Mundial de Rusia, en el que se reafirma que fue honesto: "Es un ejercicio inútil. Siempre he intentado dar cada paso de forma honesta y valiente. Si tiramos de hemeroteca, cada uno tiene su historia, yo la asumo con todas las consecuencias. Mis decisiones siempre han sido bien intencionadas. Estoy muy tranquilo".

Lopetegui, que se propone como objetivo en el Sevilla "sacar el máximo rendimiento al equipo", finaliza su charla haciendo una reflexión sobre los momentos de felicidad en el fútbol: "La felicidad en el fútbol es muy efímera, es cenar a gusto después de un partido antes de empezar a preocuparte por el siguiente".