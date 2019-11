Jaime Romero: "Es un partido bonito para los españoles del Qarabag"

El extremo izquierdo del Qarabag Jaime Romero comentó este miércoles, en la víspera de enfrentarse al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la quinta jornada del grupo A de la Liga Europa, que en el equipo azerbaiyano confían en "sumar al menos un punto para seguir con opciones" de clasificarse para los dieciseisavos de final.

El futbolista albaceteño, quien compareció en el estadio sevillista antes del entrenamiento oficial, dijo que para lograr el objetivo deben "ser sólidos atrás y luego a ver qué pasa", ya que "contra estos grandes equipos, la única forma de conseguir un buen resultado es trabajar duro".

Romero insistió en la consigna de "defender muy bien y ser muy serio" e "intentar, con el balón, crearles ocasiones", si bien es consciente de "la dificultad" de puntuar frente a "uno de los mejores equipos de la competición".

"Aquí no he jugado nunca. Cuando estaba en el Granada estaba sancionado y no pude jugar en este estadio", recordó Romero, quien añadió que "es un partido bonito para los españoles del Qarabag -también están Míchel Madera y Dani Quintana-".

El manchego insistió en que es una cita "especial" para él y que irán a verle al Sánchez Pizjuán sus "familiares, unas diez personas".