El Bergantiños se inclina por el Vero Boquete

Después de mucha polémica y problemas entorno al campo, el partido de copa que enfrentará al Bergantiños y al Sevilla FC se disputará finalmente, salvo nuevo giro, en el estadio Vero Boquete, como ha afirmado el presidente de la entidad gallega, Luciano Calvo, a Radio Marca Sevilla.

Desde que la Federación comunicara al Bergantiños la imposibilidad de jugar en As Eiroas, han surgido multitud de opciones para disputar la eliminatoria copera. En primera instancia los gallegos preguntaron a su vecino de Coruña, el Deportivo, la posibilidad de que le cedieran Riazor. Sin embargo, los blanquiazules no aceptaron esta petición, por lo que surgió la opción del Ramón Sánchez-Pizjuán, basandose en lo sucedido entre el Antoniano y el Betis, cuyo encuentro se jugará en el Benito Villamarín.

"La primera opción era jugar en nuestro estadio. No nos dejan. No tenemos explicación por parte de la RFEF. El único punto de los 30 que no cumplíamos era que nuestro césped no es de hierba natural. Cuando la federación quiso beneficiar a los modestos esto debía tenerlo en cuenta. Pusimos como argumento para viajar a Sevilla el ejemplo del Antoniano. Los jugadores estaban encantados pero nos han dicho que no, sin explicación alguna" asegura Calvo, dirigente de la entidad gallega. "Se trataría de un estadio con dimensiones más amplias, un viaje largo, la imposibilidad de asistir para muchos aficionados... pero estábamos dispuestos. Los jugadores estaban encantados de hacer el viaje y jugar allí".

Así, Calvo se resignaba: "No nos queda otra que jugar en Galicia. Estamos hablando con el Compostela para jugar en el Vero Boquete. Nuestros aficionados querían jugar en Sevilla porque ya tenían dificultades para ir a Santiago".

Sobre el revuelo que se ha formado estos últimos días, el dirigente del Bergantiños afirma que no ha sido algo buscado por ellos, sino "espontáneo en redes sociales" con lo que la gente buscaba apoyarlos "a jugar en nuestro campo o en el del Deportivo" y que espera poder "cerrar este capítulo y pensar en el encuentro del día 18".

Este nuevo formato de la competición copera buscaba ofrecer a equipos más modestos la posibilidad de enfrentarse a conjuntos de Primera como locales, y de esta manera buscar un equilibrio en el partido. "El mismo Rubiales dijo que tenía la intención de dar la oportunidad a los modestos de jugar en su campo, pero no ha podido ser".

A pesar de que el desplazamiento, como el mismo presidente dice, conlleva un partido "algo más descafeinado" y una situación "ruinosa" para el Bergantiños por tener que correr con todos los gastos que se generen en el Vero Boquete. "Con tantos problemas tenemos que poner precios populares. La entrada costará 10 euros. No irá mucha gente y el asunto va a ser ruinoso. En otra circunstancia serían unos ingresos importantes para el club".