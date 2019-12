Luis Fabiano podría volver al fútbol... junto a Ricardo Oliveira

Luis Fabiano cumplirá en este 2020 que ahora entra los cuarenta años. Y los cumplirá desde un retiro nunca anunciado, pero sí real pues no ha vuelto a calzarse de forma oficial unas botas desde que hace dos años, con el Vasco da Gama, pues aunque el pasado año se anunciaba su fichaje por el Ponte Preta, nunca llegó a concretarse.

No hace ni dos meses dijo públicamente que aún pensaba regresar al fútbol en activo, una ilusión que podría hacerse realidad de la mano del modesto Botafogo PB de Paraíba (no confundir con el Río de Janeiro).

Pero no es esta la única oferta de clubes menores de Brasil que tiene sobre la mesa el ex sevillista, tentado también por Inter de Limeira, que dirige el ex futbolista Elano. Curiosamente, este club es noticia en las últimas horas porque también ha pretendido a otro viejo conocido de la afición sevillana: Ricardo Oliveira.

No obstante, juntar a los dos ídolos parece difícil, pues Oliveira, tras desvincularse del Atlético Mineiro, tiene ofertas de varios clubes brasileños de la Serie A. "Hablamos con Ricardo Oliveira. Es un jugador experimentado que todavía juega a un alto nivel. Estaba interesado en el proyecto, pero su salario es muy alto", aseguraba en Limeira Radio Mix el presidente del club.