A Lopetegui se le queda pequeño su Sevilla ante los grandes

El empate a uno del Sevilla FC ante el Athletic Club el pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán, con gol en propia puerta de Unai Núñez incluido, volvió a despertar a los fantasmas en Nervión, donde el sevillismo ve evidente que hace falta más gol si realmente se quiere plantar cara a los grandes en LaLiga y afrontar con opciones reales los retos que se le avecinan en Europa y en la Copa del Rey al Sevilla FC de Lopetegui.

Así, al menos, lo demuestran los números, siendo tres los goles que acumulan los delanteros sevillistas en LaLiga a lo largo de esta primera mitad de la temporada, frente a los 18 de la temporada pasada en la que André Silva (que luego quitó el freno del acelerador) y Wissam Ben Yedder dieron la talla, especialmente el hoy delantero del Monaco, quien, junto a Sarabia, tiró del carro a lo largo de toda la campaña.

Y es que a Lopetegui se le queda pequeño su Sevilla FC ante los grandes de LaLiga, siendo el equipo de los seis grandes clubes del fútbol español que menos puntos ha cosechado en su lucha particular entre ellos, una vez disputados los 15 partidos que enfrentan a todos. De hecho, los de Nervión, con tan sólo tres unidades en su casillero particular, son el único que no ha conseguido una victoria ante los grandes en esta primera vuelta del campeonato, sumando tres empates y dos derrotas ante sus teóricos rivales directos en LaLiga tanto en la lucha por los puestos con derecho a Champions como en la utopía de pugnar por algo más complicado como la propia LaLiga, algo que, visto sus números hasta ahora, se antoja poco prácticamente imposible.

Los empates a uno ante Valencia, Atlético de Madrid y Athletic Club, por tanto, han sido el máximo premio obtenido por los de Lopetegui en dicha guerra, hincando la rodilla en la jornada cinco por 0-1 ante el Real Madrid en un partido en el Sánchez-Pizjuán en el que plantaron cara a los blancos durante gran parte del encuentro y cayendo derrotados por 4-0 frente al Barcelona en la octava fecha de LaLiga, lamentando también una falta de pegada durante la primera mitad del encuentro que bien pudo deparar un resultado muy diferente.

Todo lo contrario que un Barcelona líder tanto en LaLiga como en dicha lucha particular entre los seis grandes de España, siendo el que más puntos ha cosechado en este reparto particular. Diez puntos, o lo que es lo mismo: tres victorias (Valencia, Sevilla FC y At. Madrid), un empate (Real Madrid) y una derrota (Athletic Club).

Una victoria han conseguido los otro cuatro rivales en juego en esta lucha entre los grandes, aunque con un reparto de puntos diferente en el que sale victorioso el Real Madrid de Zinedine Zidane, que es el segundo en dicha contienda con siete unidades. Puntos conseguidos tras imponerse por 0-1 al Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán en la jornada 5 de LaLiga y sumar posteriormente otras cuatro igualadas: Atlético Madrid, Barcelona, Valencia y Athletic Club; todas a cero, salvo el empate ante los che, que fue a uno.

Empatan a seis puntos Atlético y Valencia, con un triunfo y tres empates cada uno. Es decir, un idéntico discurrir: victoria ante el Athletic Club, por 2-0 los colchoneros y por 0-1, en San Mamés, para los de la capital del Turia, y un empate entre ellos, así como otros dos frente a Real Madrid y Sevilla FC.

El último en la batalla, por delante del Sevilla FC con cinco puntos, dos más que los de Nervión, aparece el Athletic Club, que sumó una victoria frente al Barcelona en la jornada inaugural de LaLiga (1-0) y dos empates, ante Real Madrid y Sevilla FC. Frente Valencia y Atlético, por su parte, cayó derrotado.





La Real Sociedad también juega LaLiga

Algo más beneficiado sale el Sevilla FC si se mete en la guerra a la Real Sociedad, un equipo que, a priori, no estaba llamado a ello pero que se encuentra arriba peleando por los puestos altos, incluso con más ventaja que el Athletic Club, que actualmente no ocupa puesto europeo. Metiendo en liza al conjunto 'txuri urdin', los de Julen Lopetegui dejarían de ser el último en discordia, igualando a seis puntos con el Atlético Madrid , gracias al triunfo por 3-2 que cosechó ante la Real de Imanol en la jornada 7, habiendo pinchado los colchoneros en la cuarta fecha por 2-0 en Anoeta. Barcelona y Real Madrid seguirían siendo los dos primeros, con 11 y 10 puntos respectivamente, alzándose en tercera posición un Athletic Club con ocho puntos que parece tener mucha tela que cortar todavía en la segunda mitad de la temporada. El Valencia se quedaría con siete y la Real Sociedad, última, con cinco, habiendo ganado sólo al Atlético y empatado ante Valencia y Barcelona.