Lopetegui y su reto en el Sevilla, el gol, fichajes, la afición...

Julen Lopetegui no es muy dado a las entrevistas, aunque ha hecho una excepción con los medios oficiales del Sevilla, valorando la actualidad del club y las principales cuestiones.





Dabbur y el mercado invernal



La actualidad manda y dio su impresión acerca de la salida de Dabbur al Hoffenheim. "Munas, antes del partido del Mallorca, en un momento cuando tenía posibilididades de intervenir, dijo que se quería ir. Hubo una oferta y salió en el momento cuando más podría entrar. Decidió salir, le deseamos suerte porque es un gran chico y un gran jugador", señaló el míster vasco, añadiendo que miran al mercado de invierno, sin dar más pistas: "Estaremos atento. Monchi sabe lo que pienso y a partir de ahí no voy a estar públicamente hablando. Seré respetuoso. El club sabe lo que tiene que hacer".





Su reto en el Sevilla



Acerca de cuestiones del día a día, Lopetegui se muestra encantado de su estancia en Nervión. "Tenía una buena imagen porque la transmitía. Sabía del trabajo de Monchi, del presidente, del club, lo que estaban haciendo y querían hacer, pero cuando estás dentro, lo constatas", declaró sintiéndose consciente del reto que se le presenta: "Responsabilizado porque la ilusión y los buenos momentos se sigan viviendo. Responsabilizado de que los objetivos se cumplan, tenemos que hacer un gran año".

Lopetegui, tras su paso por el Oporto, la selección nacional y el Real Madrid, se pone el listón alto en el Sevilla. "Mi reto es hacer mucho ruido y del bueno. Traducido, es hacer una muy buena campaña, subirme a esa altura del club y ayudarlo a crecer. Para eso, tenemos que jugar bien y conseguir los objetivos".

Cuarto en la Liga, en segunda ronda de la Copa del Rey y en dieciseisavos de la Europa League, Lopetegui afirma que se están haciendo cosas bien, aunque quedan aspectos por mejorar: "Tenemos claro que estamos bien, pero que hay que mejorar. Las cuentas, al final. Estamos haciendo algunas cosas bien, pero con un ojo abierto. Queremos ser protagonistas, llevar la iniciativa, pero desde una solidez y un orden".





El gol



Centrado en aspectos tácticos, el míster del Sevilla no eludió al debate del gol. "Ya han llegado. Pero entiendo que para lo que hemos generado, hemos marcado poco. Trataremos de no dejar de generar, o generar mejor, y aprovecharlos mejor. Los números de los delanteros van a cambiar, pero no podemos dejar de generar y que nos generen poco, que seamos difíciles", consideró.

De cara a la segunda parte de la temporada, confía en que se sumen jugadores a su 'bloque de confianza': "Cierto que han jugado uno más que otros, pero también que hay pocos jugadores que han jugado poco. Hemos cambiado mucho el equipo en la Europa League. Ahora, seguramente, en la segunda fase de la competición, con eliminatorias a ida y vuelta, afrontaremos esos partidos con el equipo que creemos va a ayudar más. Me gustaría ampliar esa lista, que haya jugadores que rompan esa puerta. De hecho, ya habido algún jugador que se ha sumado. Las competiciones son exigentes y todos tienen que estar con las orejas hacia arriba".





Afición



Por último, acerca de la exigencia del sevillismo, mostró su comprensión. "Es bueno, no es malo, la exigencia te obliga. La exigencia es alta y hay que aceptarlo, es la exigencia de un club grande, hay que estar a la altura y dar una respuesta. No me parece mal, creo que eso es bueno".