Así afecta el coronavirus a uno de los objetivos de Monchi.

El coronavirus se ha convertido en una pandemia que está causando estragos en Europa, afectando de manera muy directa al mundo del fútbol. Habiéndose paralizado prácticamente todas las competiciones deportivas tanto a nivel nacional como internacional, el discurrir lógico del balompié se ha visto afectado.

Especialmente en Italia, donde la situación es especialmente delicada y la población está obligada por las autoridades a quedarse en casa salvo situación de causa mayor. Lógicamente, los futbolistas no son ajenos a ello, sufriendo también las limitaciones de la crisis sanitaria.

Así lo ha puesto de manifiesto uno de los objetivos de Monchi para reforzar la retaguardia del Sevilla FC de cara a la próxima temporada, Koray Günter. El internacional sub 21 con Alemania, de origen turco, se encuentra en la órbita de la dirección deportiva del Sevilla FC, tal y como avanzó ESTADIO Deportivo hace unos días.

El actual zaguero del Hellas Verona, cedido hasta final de temporada por el Genoa, comenta así la situación que se está viviendo en Italia: "La gente se comporta terriblemente. Está todo vacío. Nadie ha estado saliendo últimamente. Nuestras vidas están congeladas; nos prohibieron salir. Después de todo, nos dijeron que es una enfermedad peligrosa, quieren que nos quedemos en casa. Sólo vamos hacia y desde el entrenamiento; la temporada está congelada por un mes. Espero que pasemos pronto por este proceso. Todos queremos volver a la vida normal".

En lo personal, Günter aseguró que él no se siente mal, aunque sufre por las personas que están enfermas y lo están viviendo de una forma complicada: "No me siento mal, me siento normal. Lo siento por los enfermos aquí, no es algo fácil para ellos. No hay ninguna situación en la que podamos ayudar, pero yo estoy bien".

Cabe recordar que en Italia, la Serie A ha quedado pospuesta, como mínimo, hasta el próximo 3 de abril, lo que dificultará, entre muchas otras cosas, la imposibilidad de seguir el trabajo de 'scout' de cara a la próxima temporada.