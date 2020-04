Joan Jordan: "Lo más injusto sería declarar nula la liga"

El futobolista del Sevilla F.C. Joan Jordan está "deseando volver a competir, porque es lo que queremos todos", pero si no se pudiera reanudar la competición, entiende que el Sevilla debería ser equipo con plaza Champions porque "está tercero y ha pasado más del cincuenta por ciento de la temporada. Lo más injusto sería declarar nula la temporada".

"Lo único que puedo decir sobre esto es que me gustaría volver a la competición y a la normalidad, al margen de intereses económicos, al margen de estar en la Champions o en la Europa League. Lo necesitamos como personas. Quiero acabar la liga, pero si no se puede se tienen que tomar decisiones. Yo sólo digo es que nosotros vamos terceros en la jornada 27, después de más del cincuenta por ciento de la campaña transcurrida. Lo más injusto sería que se declarara nula la competición porque son muchos meses de trabajo desde que comenzamos la temporada", ha manifestado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

Aunque aún no tiene una comunicación oficial del club indicando la vuelta al trabajo, a Jordán le consta que el club está trabajando a tope porque, dice, quien no lo haga "va a estar muerto" si se reanuda la temporada: "Por lo que puedo decir y sé, me consta que el club está trabajando mucho. Se está trabajando en el protocolo de vuelta, en todo el tema de sanidad para poner en el mínimo riesgo la salud de los jugadores, así como en otros muchos aspectos".

"El problema es que final dependemos de algo que no es nuestro. Lo que está claro es que el que se pare va estar muerto. Hay que esperar a que las autoridades sanitarias nos digan y tenemos que estar preparados para competir al máximo", ha añadido Jordán, quien también se ha referido a otras circunstancias relacionadas con la graves crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus y a otros asuntos de actualidad.

Riesgo va a haber en todas las profesiones

"El riesgo lo vamos a tener todos en casi todas las profesiones en las que hay con más o menos contacto. Realmente no sé qué va a suceder. Quizás mi padre y mi madre están trabajando y tienen riesgo también. Hay muchas personas que lo tienen y lo hacen, están trabajando. Nosotros practicamos un deporte de contacto, pero debemos estar convencidos para entrar y competir. Todos los jugadores queremos volver, de eso no hay ninguna duda. Debemos llevar al máximo los protocolos, como deben hacerlo todas las empresas, para poder volver protegiendo la salud".

La plantilla quiso ayudar al club para evitar el ERTE

"Lo único que puedo decir es que todos los miembros de la plantilla han querido ayudar al club, y lo digo porque hemos hecho charlas, vídeollamadas€ y todos queríamos ayudar al club desde el minuto. Después es cierto que hay negociaciones, y que hay que llegar a un acuerdo, pero todos los jugadores de la primera plantilla queríamos ayudar al club. Estamos todos contentos porque representamos a un club muy grande de Europa y queremos que siga estando ahí arriba".

Jugar el derbi a puerta cerrada, sin público

"Estoy seguro de que voy a disfrutar de muchos derbis. Este está claro que si se juega será sin público, y jugarlo a puerta cerrada va a ser raro y diferente, pero nos tenemos que adaptar a disputarlo sin aficionados porque no creo que haya público al menos hasta febrero del año que viene".

Imposible jugar 50 partidos al máximo nivel

"Es imposible jugar cincuenta partidos al máximo nivel. Me adapté muy rápido, he dado un muy buen rendimiento y sé que puedo dar más. Al principio lo jugaba casi todo, me sustituía el míster, pero jugaba sesenta o setenta minutos todos los partidos. Y es verdad que jugaba cada tres o cuatro días, cuando estaba acostumbrado a jugar cada semana. El bajón físico puede llegar. Son situaciones que se dan todas las temporadas y debo aprender. Seguro que los próximos meses todo eso ya me habrá servido. Creo que estos meses me van a servir porque me he asentad muy bien en un club muy grande en Europa con una exigencia muy grande. Estoy realmente orgulloso de disfrutar de este club y de poder ponerme esta camiseta tan bonita".

Ambición y exigencia altísimas en el Sevilla F.C.

"El nivel de exigencia me lo esperaba altísimo, cuando llegué lo tenía clarísimo. Sé que el nivel de ambición, pero no ya de la afición, sino del presidente, de Monchi, de todos nosotros€ es muy grande. Vamos terceros y nos apena lo ocurrido en la Copa del Rey, pero creo que a estas alturas, ir terceros, plantar cara a todos los grandes equipos... está muy bien. Nos quedaban unos meses por delante y el equipo llegaba muy fuerte a la recta final".