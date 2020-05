Así llega(ba)n Sevilla y Betis a El Gran Derbi

"El Betis está muy igual, por no decir por encima del Sevilla en lo deportivo", decía Loren Morón este martes, poniéndole el picante que había perdido El Gran Derbi por culpa de la aparición de la COVID-19. Y, obviamente, la clasificación no le daba la razón al marbellí, pues los nervionenses están terceros (47 puntos) y los verdiblancos, decimosegundos (33). Sí es cierto, no obstante, que los de Rubi iban a pisar el Sánchez-Pizjuán con la moral por las nubes, tras doblegar al Real Madrid.

Más allá de discusiones cainitas, guiadas por los sentimientos, hay datos objetivos que muestran cómo llegaban ambos a una cita con la que, seguramente, volverá a subirse el telón de LaLiga 19/20. En la comparativa proporcionada por Alebia Analytics, por ejemplo, se aprecia que los de Lopetegui tienen mejores estadísticas en casi todos los parámetros, excepto en pases clave, ataques posicionales que finalizan en disparo o duelos ofensivos ganados. Poco más.

Aquí, más detallado:

De manera general, como recoge WhoScored, el Sevilla FC es el tercer equipo con más posesión de LaLiga (55,7%) y el Real Betis, el quinto (54,1%). Los blanquirrojos son, además, los cuartos que más disparan a portería (13,1 veces por partido), teniendo los verdiblancos una precisión en el pase algo más elevada y siendo éstos los terceros más agresivos del campeonato, tras haber visto 75 amarillas y hasta siete rojas. La mayoría responden a castrigos por frenar contragolpes del rival tras una pérdida, y eso tiene que ver con la fragilidad defensiva del cuadro de Rubi, quien trató de frenarlo en enero con la incorporación de un pivote físico, como Guido Pizarro.

Y es que el Betis sólo lleva un gol menos a favor (38) que el Sevilla (39), pero lleva 14 más en contra. Como refleja el modo en el que marcan sus tantos, todo indica que el balón parado podría tener un peso muy importante en El Gran Derbi del Sánchez-Pizjuán: los nervionenses han sumado 10 dianas de esa guisa y los heliopolitanos 8. Más cinco desde el punto de penalti cada uno. Es decir, muchos.



La duda, tras este imprevisto y largo parón, está en saber si afecatará poco, como para que los equipos sigan siendo los mismos de antes, o si será más bien parecido a un típico comienzo de temporada en el que las desiguales preparaciones físicas y la falta de tensión acumulada permiten ver marcadores más atípicos. Y a ello, obviamente, habrá que sumarle la ausencia de público, con la consiguiente falta de apoyo para los locales y de presión para los visitantes.

Restan por disputarse 33 puntos, el Sevilla quiere mantener su plaza en Champions y el Betis, tras facilitarlo Athletic Club y Real Sociedad, alcanzar al menos la séptima plaza para ir a Europa. Y da la sensación de que lo hecho hasta ahora, más allá de lo que dice la tabla, no servirá de mucho, porque jugadores y técnicos se lo están tomando como una suerte de campeonato independiente, más corto e intenso, y que comenzará con un plato fuerte: un derbi sevillano que quedó pendiente y que llega precedido de estas estadísticas y mucha incertidumbre.