'Ahora y Siempre, Quédate Conmigo', campaña de devolución parcial de abono del Sevilla F.C.

En torno al millón de euros va a invertir el Sevilla F.C. en subvencionar a sus abonados ofreciéndoles ventajas para que sea un éxito la campaña 'Ahora y Siempre, Quédate Conmigo'. El club ya ha hecho oficial el sistema que va a emplear para compensar a sus aficionados por los partidos que no han podido presenciar esta temporada por culpa del Covid-19 y va a ofrecer tanto la opción de recuperar el dinero que les corresponde por los partidos que no se han disputado en el Sánchez-Pizjuán, como acogerse a la fórmula 'Quédate conmigo', que le permitirá utilizar ese dinero para el medio abono de la temporada 2020/2021 (si puede haber público a partir de enero); guardarlo para la 2021/2022 respetándole el club su asiento y número de abonado; y recibir un vale de 30 euros que podrá emplear en las tiendas o en la compra de entradas en cuanto se pueda acceder al estadio aunque sea con el aforo reducido.

El club, teniendo en cuenta datos estadísticos de situaciones que se han dado en otras temporadas (como la final de la Supercopa prevista a doble partido y que se jugó a partido único en Tánger), cree que más del 80% (de un total de 34.700 abonados) se acogerán a una iniciativa más beneficiosa y cómoda que la devolución del importe.

Esta última no es que sea peor. El abonado quedará en la misma situación en la que queda cuando acaba cualquier otra temporada. Es decir, tendrá que renovar su abono si decide hacerlo y cuando se pueda; podrá hacerse el carnet rojo o el blanco; y podrá comprar entradas (con descuento en el caso del carnet rojo) cuando salgan a la venta.

Aunque se estaba estudiando en la LFP una fórmula conjunta para todos, cada club tiene sus circunstancias y el Sevilla finalmente ha decidido poner en marcha "la ventajosa opción 'Ahora y Siempre, Quédate Conmigo', con dos posibilidades, o la devolución del importe que te corresponda directamente en tu cuenta", indica la nota que acaba de hacer pública el club, en la que añade:



"El fútbol sin sus aficionados no es lo mismo, sin duda, pero desgraciadamente es lo que nos toca vivir por el momento, debido a la grave pandemia de la que poco a poco se recupera el mundo entero. Mientras, y eso no cambia nunca, ahora y siempre, nos late tu escudo, Sevilla. En el Sevilla FC queremos pensar ya en ese futuro esperanzador en el que más pronto que tarde podamos paulatinamente volver a nuestras gradas, en regresar a nuestra casa, el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con esa idea de futuro el Sevilla FC ha ideado un plan de devolución de la parte no disfrutada del abono de esta temporada, que contempla ventajas con la propuesta 'Ahora y Siempre, Quédate Conmigo', ideal para quienes pensamos que este parón es solo un pequeño paréntesis y queremos seguir siendo protagonistas en nuestro Templo de Nervión en cuanto las autoridades nos lo permitan, obteniendo un 50% en el descuento de entradas mientras existan las restricciones de aforo en la temporada 20/21.

1. Una de las opciones de esta propuesta 'Ahora y Siempre, Quédate Conmigo' es utilizar el dinero de la devolución para la renovación de la 2021/22, en vez de pedir su reintegro, manteniendo tu antigüedad y asiento y recibiendo además 30 euros para gastar en tienda o entradas. Igualmente podrás emplear tu devolución en el abono de media temporada 20/21.

2. Emplear el importe que corresponde de devolución en las tiendas oficiales, también con 30 euros adicionales, es la otra posibilidad de la propuesta 'Ahora y Siempre, Quédate Conmigo'.



No obstante, tienes la propuesta de devolución directa si por las razones que sean, prefieres o necesitas que el dinero esté en tu cuenta corriente. Sabemos que tu opción es legítima y seguro que, en cuanto puedas, volverás a ser parte activa de la familia de Nervión. Además, quédate tranquilo que no te faltarán opciones para poder volver a lo largo de la temporada 2020/21, en la que ver fútbol en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán será a través de entradas mientras existan restricciones de aforo y con el abono de media temporada cuando se permita cubrir el aforo total.



A la espera de fijar los importes definitivos de devolución a los abonados, en porcentajes el club devolverá alrededor de un 30% sobre el importe del precio del abono 'Solo Liga' más, en el caso del 'Abono Total', un 16% del precio del suplemento.



Será en julio cuando tengas que decidir entre estas tres opciones, que podrás elegir a través de la web oficial del club o de su APP, dándote de alta si no lo has hecho ya. Antes, daremos todos los pormenores de estas tres opciones para que puedas decidirte con todos los detalles sobre la mesa".