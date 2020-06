Monchi habría rechazado a Lautaro Martínez

Marzo de 2018, Lautaro Martínez ficha por el Inter de Milán por 25 millones de euros, una cifra muy alta para una joven promesa de sólo 20 años que aún no ha jugador fuera de Argentina (Racing Club). Ahora, poco más de dos años después, su precio de salida será de 111 millones el próximo mes de julio o incluso más si nadie es capaz de poner ese dinero encima de la mesa y debe negociar con el Inter. Lo curioso es que según el agente FIFA Luis Ruzzi, el delantero suramericano pudo llegar dos meses antes por un precio bastante inferior (8 millones) a otro equipo italiano: la Roma.

"Le ofrecí a Lautaro Martínez a Roma en enero de 2018 por ocho millones de euros", asegura dicho agente a TuttoMercatoWeb. "Esa cifra, explicó, era la cláusula de salida de Racing en ese momento. El Giallorossi no lo aceptó. Hubo un contacto importante con el Atlético de Madrid, que luego no se materializó. El 20 de enero, el presidente de Racing cambió la cláusula a veinte millones. Y luego el Inter hizo el resto", afirmaba el ex representante de Zárate, quien cree que no debería abandonar la Serie A: "Para mí debería quedarse en el Inter de por vida. Éste es el delantero centro de los próximos diez años. Es un campeón, un jugador fantástico. Si el Inter lo perdiera, se equivocaría".

De ser cierto, el entonces director deportivo de la Roma y ahora del Sevilla F.C., Monchi, habría sido el que habría declinado esta oferta, algo poco normal ante una ganga a un precio irrisorio, que sólo dos meses después costó el triple y que hoy vale 12 veces más.

Ruzzi admite que, ahora, le ve decidido a jugar en LaLiga. "¿Futuro? En mi opinión, al final irá a Barcelona. Al Barça no le gustaría pagar la cláusula, pero creo que el jugador quiere ir... la oferta es importante. Para mí debería quedarse en el Inter de por vida. Éste es el delantero centro de los próximos diez años. Es un campeón, un jugador fantástico. Si el Inter lo perdiera, se equivocaría".