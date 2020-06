Así preparó el Sevilla a sus jugadores para competir

Si hay alguien que sabe cómo van a afrontar los jugadores del Sevilla el derbi sevillano, no es tanto Julen Lopetegui o los preparadores físicos, sino una persona que ha sido clave en estos meses tan diferentes para todos: el psicólogo. El Sevilla siempre se ha caracterizado por contar con un buen equipo de psicólogos, al que este año ha llegado, de la mano de Lopetegui, Juan Carlos Álvarez. Él, junto a sus compañeros, ha seguido muy de cerca la evolución del plantel durante el confinamiento y, tras volver a los entrenamientos, han hecho hincapié en trabajar con los jugadores la concienciación de jugar sin público. Algo que se van a encontrar ante el Betis, esta noche en el Sánchez Pizjuán.

"Cuando ellos lleguen al estadio se van a dar cuenta de que es algo anormal. Se darán cuenta de que ocurre algo anómalo. Tienes que ayudarles a que no se centren en eso, para que puedan dar su mejor versión en el campo", asegura Álvarez en Tiempo de Juego, donde admite que el que la afición no esté ahí hace que "se pierda la esencia del fútbol" y a los futbolistas, en general "no les gusta ese contexto". Sin embargo, "hay algunos que entrenan mejor que compiten y se pueden dar muchas circunstancias. Lo pueden aprovechar al estar más relajados", afirma.

Pese a ello, no ha sido tanto la preparación mental para el encuentro sino quitarles el miedo a los jugadores para que regresaran a la ciudad deportiva y se entrenaran sin temor. No en vano, no han sido pocos los que, durante el confinamiento más duro, decían claramente que no querían regresar por miedo al contagio. "Lo que se comenta a nivel social y mediático les afecta. Si pueden contagiar a sus familiares, a sus hijos. Ellos estaban preocupados en el contagio a nivel de salud. Pero con tanta prueba han visto que los protocolos son seguros. Se ha afianzado la idea de que pueden competir bien", indicó Juan Carlos Álvarez, quien a partir de ahí tuvo que ver otras cuestiones: "Había muchísimas cosas a trabajar. Mantener las precauciones porque te relajas un poco con el paso de los días. Y mantener la ambición. Cuidarse en casa al estar confinado no es sencillo. Entrenar tengas ganas o no, la necesidad de espacio, contacto, etc.".