Nolito, "orgulloso" en su adiós

Para algunos con más sombras que luces, pero Nolito se despide del Sevilla después de 79 partidos, 15 goles, 13 asistencias y algunas lesiones que le han impedido alcanzar cotas mayores. Su paso por el equipo de Nervión no ha sido tan malo como las sensaciones hacen parecer. De hecho, sólo en el Celta, a donde vuelve cuatro años después, tiene mejores números.

Por ello y porque aquí se ha sentido a gusto y querido, incluso en los malos momentos, el jugador gaditano se despedía a través de las redes sociales de la afición sevillista y del propio Sevilla F.C., un equipo al que llegó en unos años de transición y al que deja peleando por regresar a la Champions.

"Hoy me despido de la que ha sido mi casa los 3 últimos años. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado durante este tiempo. A los trabajadores del club, al cuerpo técnico, a los servicios médicos y a todo el personal que cuida de nosotros. Gracias a mis compañeros, ha sido un placer entrenar y jugar con vosotros. Gracias por todos los momentos que hemos vivido juntos. Por último, y muy especialmente, quiero dar las GRACIAS a la afición por estos 3 años de cariño y respeto que me habéis dado. Ha sido un orgullo defender esta camiseta de este gran club. Mis mejores deseos y éxitos en el futuro", indicaba el jugador en su perfil de Instagram.

Pese a que termina contrato dentro de once días, Nolito se desvinculaba ya ayer del club nervionense y empezaba su segunda etapa en el Celta, donde jugará a partir del 12 de septiembre.