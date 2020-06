Sevilla F.C.-Barcelona: Imaginarlo, creérselo y ejecutarlo

Imaginarlo, creérselo y ejecutarlo. No importa el orden de los dos últimos factores, pero sí que no falte ninguno para que el Sevilla obtenga el resultado que le dispararía en su ambiciosa operación por la Champions. La ecuación, desde luego, presenta una dificultad elevadísima, por el nivel de un Barcelona que llega líder tras dos victorias en la reanudación del campeonato y con una incógnita que todavía nadie ha sido capaz de despejar: cómo se para a Messi.

No contarán además los nervionenses con el comodín de su público para recibir el aliento cuando el Barça apriete, si bien este Sevilla de Lopetegui ha demostrado a lo largo del curso su capacidad para competir con cualquiera cuando se libra de complejos y confía en que dispone de armas, tanto a nivel colectivo, como individual, para no achantarse. Cuando lo hace no da tregua, como al Betis, pero a veces le cuesta creérselo, cede cuando parece controlar la situación, como con el Levante, dejándose dos puntos en la recta final que dolieron en el seno del vestuario.

Contra el Barcelona cualquier momento de debilidad se castigará más duro aún, sin piedad, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, y se precisa un Sevilla plenamente concentrado los 90 minutos, exhibiendo el concepto de roca que le caracteriza, sin dejar respirar a un equipo azulgrana que podría salir con su tridente al completo arriba: Messi, el ogro sevillista con 37 goles en 38 choques, Griezmann y Luis Suárez. Setién ha asegurado que el uruguayo no está apto para todo el partido, por lo que cabe la vía que de inicio salga Ansu Fati o Braithwaite. Hay que reseñar, además, que Sergi Roberto y el holandés Frenkie De Jong, que padecen una fisura costal y una sobrecarga en el gemelo, causan baja en las filas culés.

No importa que sólo le haya ganado en una de los última doce visitas barcelonistas, importa el presente, la fortaleza de su defensa y su mejoría en el apartado goleador a medida que ha avanzado la competición, hasta el punto de que se ha quedado sin marcar en muy pocos partidos. Para todo ello, Lopetegui apostará por un once reforzado en la contención, pero sin renunciar a sus virtudes arriba.

Así, es probable que a la defensa de gala (Navas, Koundé, Diego Carlos y Reguilón) le brinde la ayuda de un doble pivote de músculo e inteligente posicionalmente con Gudelj y Fernando, sin descartar a Jordán. Por delante Óliver Torres, que arrima el hombro a la vez que genera con su visión y capacidad para desahogar el juego con aperturas largas, mientras que, de nuevo, la derecha, con Navas y Ocampos, será la principal vía de peligro sevillista, aunque la irrupción de Munir, veloz y movil por la izquierda, permite cierto equilibrio y que la defensa rival no sólo mire hacie la diestra.

Por ello, todo apunta a que repetirá Munir, que le ha tomado la delantera a Suso, titularísimo hasta el parón, pero que volvió tocado, y arriba no parece que Julen, con todos sus hombres disponibles menos Nolito, le vaya a retirar la confianza a De Jong, goleador ante el Levante, si bien En-Nesyri se encuentra más descansado.

Ahora sólo falta que el Sevilla sea capaz de imaginar el triunfo ante un Barça que afronta esta noche uno de sus partidos más complejos hasta el final en defensa del liderato; que ejecute a la perfección sus consignas; y, por supuesto, que nunca deje de creer en sus posibilidades de tumbar a su 'bestia negra'. Porque hoy cualquier duda o paso atrás imposibilitará resolver una ecuación que lo situaría en la dimensión de la Champions.