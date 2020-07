Paco López teme que Campaña se vaya al Sevilla

Paco López, técnico del Levante, confirmaba hoy la marcha de Bruno González del equipo, al no haber llegado a un acuerdo para su continuidad, y confesó que la posibilidad de que José Campaña abandone el equipo en verano existe porque "está creciendo muchísimo".

"No he hablado con Campaña de ese tema ni dentro se está hablando, pero no nos vamos a engañar y hay jugadores que están creciendo muchísimo en este club y Campaña es uno de ellos", señaló el entrenador granota, quien conoce el interés del Sevilla por repescarlo.

En este sentido, también admitió que aunque lo "único seguro" es que el centrocampista sevillano tiene contrato con el Levante y que su gran rendimiento ha llamado la atención de otros equipos.

"La posibilidad siempre existe de que estén y que no estén. Tiene contrato ahora mismo y eso es lo único seguro. Uno como entrenador siempre quiere tener a los mejores y al mejor equipo. Hubo otros casos en los que si el jugador quiere crecer y al club le beneficia, la posibilidad puede existir", declaró.

El canterano no ha escondido cada vez que ha hablado su cariño por el Sevilla y su deseo de regresar a la casa donde se formó. En su día se marchó muy joven y le quedó siempre la espinita de no haber podido triunfar.