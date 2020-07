El Sevilla de Lopetegui, el menos derrotado

La temporada del conjunto nervionense está siendo más que satisfactoria en cuanto a resultados cosechados. Con la clasificación europea en la mano (solo necesita un punto para atar la Champions League de forma matemática) y la Europa League en el horizonte, muchos son los récords que está alcanzando conforme se van consumiendo las jornadas ligueras.

Actualmente, es uno de los solo cuatro equipos que no ha perdido desde la vuelta a la competición tras el parón por la pandemia del coronavirus, algo que evidencia, sin ninguna duda, el gran momento de forma de la plantilla sevillista. Un plantel que parece haberse vuelto más ambicioso y que no se conforma con lo justo en este escaso mes de competición, por lo que acumula ya cuatro triunfos consecutivos, cifra que aún no había logrado con Julen Lopetegui en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Además, con una nueva victoria, empataría con los guarismos de la campaña 2014/15 con Unai Emery y de la 2016/17 con Jorge Sampaoli, las últimas que se recuerdan con más cariño por el nivel futbolístico mostrado. Estos datos se extienden y se enlazan con otros de más allá del confinamiento. Dichas cifras de triunfos en las últimas semanas influyen en otro récord conseguido y es, ni más ni menos, que la friolera de trece partidos seguidos sin ser derrotado en el torneo doméstico (7 victorias y 6 empates).

Todo esto desemboca en el hito más remarcable y de mayor satisfacción tanto para el propio técnico como para el aficionado rojiblanco: ser el Sevilla menos derrotado de la historia reciente. Muy lejos quedan aquellas ligas de doce o catorce equipos (con 22 y 26 partidos, respectivamente) en las que el Sevilla llegó a acumular solo cinco (temporada 1939/40) o cuatro (1945/46) derrotas en toda el campeonato y que le dieron algún título liguero. Con el nuevo formato de veinte conjuntos conformando la Primera División, sus mejores registros en cuanto al total de partidos perdidos (8) los firman también Emery y Sampaoli en los cursos mencionados anteriormente, por lo que, con 36 jornadas ya jugadas, a falta de solo dos y con seis derrotas (únicamente superado por el Madrid, el Barça y el Atlético), los de Lopetegui ya han igualado dichas marcas. Ahora, con el vasco al mando y tras vencer al Mallorca por 2-0, solo queda solventar al menos uno de los dos duros escollos que faltan (Real Sociedad fuera y Valencia en casa) para volver, una vez más, a hacer historia.