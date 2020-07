El Sevilla rompe todos los pronósticos

Con un plantel prácticamente nuevo, pocos apostaban por los de Nervión a principio de curso para meterse entre los cuatro primeros clasificados de la Primera División española. La temporada del Sevilla FC se ha caracterizado por batir todos los pronósticos de fútbol cumpliendo con su objetivo de entrar en Champions League por la vía directa.

Ya no tendrá que esperar como antaño a ganar su competición fetiche, una Europa League en la que podría sumar su sexto entorchado en el Sigo XXI, todo un récord que quizás ningún equipo pueda llegar a superar en los próximos 100 años.

Al igual que ha sucedido en la Liga, los sevillistas no parten como favoritos para ganar la Europa League y son otros equipos como Manchester United o Inter de Milán los que acaparan las primeras posiciones en las predicciones a campeón.

¿Será capaz el Sevilla de volver a lograr lo impensable en Europa?

Una defensa de Champions

Este cuarto puesto en Primera División iguala la mejor clasificación del Sevilla en los últimos diez años y tan solo la diferencia de goles ha impedido que el Sevilla concluyese el campeonato en tercer lugar.

Si hemos de destacar una faceta por encima del resto, sin lugar a dudas nuestra vista se debe centrar en el rendimiento defensivo como conjunto. Con 34 tantos encajados, solo Real Madrid y Atlético han visto menos veces perforada su portería. No en vano, el Sevilla no veía un registro semejante desde la temporada 1985/1986, si bien por aquel entonces el equipo andaluz no pasó de la novena posición en la tabla.

Solidez, compromiso y la permanente sensación de saber a lo que juega son algunas de las señas de identidad con las que Lopetegui ha colocado al Sevilla con 70 puntos, diez más de los obtenidos por el quinto clasificado.

El papel clave de Monchi

La vuelta de Monchi se vivió como el retorno del hijo pródigo. El director deportivo volvió a mostrar todas sus virtudes para buscar perfiles que encajasen con el proyecto deportivo liderado desde el banquillo por Julen Lopetegui.

Un trabajo minucioso acorde al presupuesto y en donde se optó por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes con un gran futuro, pero todos ellos con hambre e ilusión de hacer un gran papel en Sevilla, tal y como contaba Óliver Torres en esta entrevista realizada en el blog más seguido de apuestas deportivas en España.

Si Monchi es capaz de acertar con fichajes tan rentables como este año han sido los de Ocampos, Diego Carlos o Koundé, quizás el próximo curso habrá que empezar a valorar más en serio las opciones sevillistas en la Liga de Campeones. Todos los años hay sorpresas en las principales competiciones de fútbol y, ante un año cargado de eventos deportivos con Eurocopa y Juegos Olímpicos como colofón a la temporada, una plantilla amplia y compensada como la de este Sevilla FC puede hacer de este equipo la revelación del fútbol europeo.