Mkhitaryan teme al Sevilla "a un solo partido"

Henrikh Mkhitaryan será mañana uno de los grandes peligros de la Roma. Su entrenador ha confirmado abiertamente que formará junto a Dzeko y Zaniolo en la punta de lanza y él llega con ganas de resarcirse en una competición cuya final no pudo jugar el pasado año debido a que su seguridad en Bakú no estaba garantizada.

La estrella armenia llega advertido para un partido que considera difícil y que no da segundas oportunidades. "Tenemos que tener cuidado, porque todo se decide en una noche y no en dos. Si jugamos con confianza, podemos ganar. Es importante estar equilibrados en nuestro juego", señalaba el delantero de la Roma en una rueda de prensa en la que reconocía que está en una temporada que ha sido "una de las mejores" de su carrera. "Es verdad que no he anotado un gol en la Europa League pero lo más importante no es que marque sino ganar", indicaba.

"Yo hago todo por ayudar a mis compañeros y para mí es más fácil jugar más cerca de Dzeko cerca de la portería rival. Ahora estamos jugando este sistema 3-4-2-1, juego más cerca de Edin. Quiero seguir trabajando en esto y hacerlo bien para el equipo", indicó.

Mkhitaryan lo paso muy mal tras no poder ayudar al Arsenal en aquella final de la Europa League que perdió ante el Chelsea y no quiere que se lo recuerden. "Fue una lástima no jugar la final del año pasado, pero es un tema cerrado. No quiero hablar de eso, porque aún duele. Siempre quiero llegar hasta la final, soy un jugador que juega para ganar títulos. Sé que no será fácil, pero tengo la confianza que el equipo está listo para ganar este partido", afirmó.