El Sevilla no está solo en Alemania

El Sevilla FC no tendrá hoy el apoyo de sus aficionados en la gradas, ni siquiera en las calles alemanas, donde la Roma se encuentra en la misma situación. Es algo a lo que se han acostumbrado ambos equipos tras reanudarse el fútbol en España e Italia.



Sin embargo, el club hispalense no está solo. El Schalke 04 no se olvida de un club amigo y nada más aterrizar en tierras germanas le dejó un mensaje de apoyo para recordárselo.





Un empuje que sí se podrá sentir en una zona donde el fútbol es religión y donde apenasEl Sevilla FC sabe que, en cierto modo, en el Valle del Ruhr también está en casa.