Lopetegui, sobre la semifinal, el grupo, Navas, la pandemia...

A dos días del Sevilla FC-Manchester United y ya con Gudelj en el equipo, el equipo nervionense está muy centrado en un choque que le puede llevar a su sexta final de Europa League y su undécima final europea. Enfrente, todo un coloso como el United, pero al que no se ve tanto con la ilusión que desprende el grupo y la confianza que le da tantos partidos sin perder y el espectacular final de temporada que está haciendo.

Así lo plamasba un Julen Lopetegui que, en los medios del Sevilla FC, analizaba cómo se encuentra el plantel, lo que ahora viene y lo que significa esta Europa League para todos.

¿Cómo está el equipo?

El equipo está bien, recuperándose del esfuerzo y pensando ya en el siguiente partido y en la semifinal. Con ambición, con ganas y tratando de recuperar bien.

Orgulloso de este grupo

Estamos encantados con el trabajo, la disciplina, la responsabilidad del equipo todo el año. Es un sentimiento colectivo de equipo que hace que todos seamos un poco mejores. Ésa es la línea. También estamos encantados con la respuesta del equipo y las ganas que tiene. A partir de ahí somos cosncientes de todas las dificultades que tienen todas las competiciones. Y ahora nos toca una competición histórica para el club, sabemos lo que supone y tenemos la ilusión intacta dentro del máximo respeto que le podemos tener al rival. Pero, por encima de eso, tenemos la sana intención de poder superar a un rival, insisto, grandioso y con grandes jugadores.

Competición a partido único

Las distancias en cuanto a cualquier posible error o detalle se acortan porque no hay otra opción y cada partido es una final. Dentro de ese concepto de final, cada detalle o minipartido es definitivo. No es ni beneficioso ni perjudicial. Es así. Es la característica de esta competición, que es histórica y única por las circunstancias, pero no por eso menos bonita y atractiva. Tratamos de adaptarnos a todo lo que no está bajo nuestro control. Nuestras caras de ilusión así lo dicen.

El Sevilla y la UEL, una relación muy especial

Nos mueve la ilusión, la ilusión por jugar unas semifinales que nos hemos ganado con nuestro trabajo y sacrificio. Somos consciente de lo que ha supuesto esta competición para el club y también el Sevilla para ella, y es un acicate más para la preparación de ese partido.

Jesus Navas, ejemplo para todos

Yo creo que es el estandarte de nuestro club y de nuestro equipo, que lleva muchos años jugando a un alto nivel y que tiene la misma ilusión, las mismas ganas y las mismas frustraciones que cuando era juvenil. Eso habla de por qué es capaz de aguantar con esa naturalidad. Y luego tiene un físico enviable. Una cosa unida a la otra hace que esté acorde a la exigencia de un club como el Sevilla. Estamos encantados con Jesús futbolista y también con el Jesús persona.

La 'nueva normalidad' de este 2020

La realidad mundial actual es un reto para toda la sociedad, para todos los países, sin importar raza, condición social... es un reto para la humanidad. Todos vamos a tener que adaptarnos. La palabra adaptación siempre ha estado muy cerca al ser humano en toda su historia y en ese caso tendremos que adaptarnos y salir más fuertes. Lo triste es que en esa adaptación se haya ido tanta gente importante y querida, que son artífices de la sociedad en que vivimos. Por eso, este legado hay que cuidarlo bien y siendo capaces de superar esto juntos.