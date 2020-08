Monchi, los ojos de los sevillistas, el Inter y el mensaje de Emery

"Convivo con el equipo, veo los ojos de los jugadores y la forma de expresarse y me transmiten confianza y seguridad. Es verdad que si estuviera en el Inter igual me dirían lo mismo, pero uno tiene confianza. (...) Esto no es un equipo de fútbol, es una familia", aseguraba Monchi horas antes del partido en Radio Sevilla, donde señalaba cómo va a ser vivir un partido tan trascendental sin tener a los tuyos junto a ti: "No es sólo conseguir la meta. El camino es bonito. Hacer feliz a tanta gente. Posiblemente la final que más solos estamos, pero también más acompañados. Las muestras de cariño han sido infinitas. Es una final dura porque nos faltan nuestros aficionados, pero nos hace ser más cercanos y formar un bloque donde todo suma".

Antes hay que ganar. Y Monchi analizaba al rival de esta noche: "El Inter tiene dos virtudes. Es un equipo muy italiano y tiene un buen entrenador. Es un equipo que se equivoca poco. Podemos buscar su debilidad si somos capaces de mover y generar espacios entre centrales y laterales. Juegan con defensa de cinco y ahí hay alguna descompensación que debemos aprovechar. No es un equipo fácil de sobrepasar porque se equivoca poco".

"Hay un factor suerte que es importante, pero hay que estar ahí. Luego ganará o perderá porque es fútbol. Si no lo conseguimos, valorad lo que hemos conseguido", indicaba el de San Fernando.

Y, por último, quiso referise a los muchos mensajes de ánimo que les están llegando de todos lados. Y, en especial, del último técnico campeón: Unai Emery. "Me mandó mensaje antes y después de Manchester. El mensaje de hoy demuestra lo que es. Es un tío muy grande. Está en el Villarreal y un día como hoy se acuerda del Sevilla. Al final, este club deja huella. Es Bacca, Vitolo, Pareja...", destacaba el director deportivo del Sevilla FC.