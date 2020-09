Lopetegui le quiere robar protagonismo al Bayern: "Tenemos ambición"

Julen Lopetegui afronta esta nueva temporada al frente del Sevilla con un entusiasmo desbordante después de haber hecho historia con una de las puntuaciones ligueras más altas de la historia y con la conquista de la sexta Europa League, lo que se alcanzó, entre otras cosas, por la mentalidad del equipo según el técnico. "No hay una clave concreta. Para ganar un campeonato hay que hacer muchas cosas muy bien y tener ese punto de acierto en los momentos clave. En todo caso, si tuviera que quedarme con una me quedaría con la mentalidad en los momentos difíciles y la ambición del equipo. Es lo que nos ha marcado el camino en esta competición distinta. Ha habido una mentalidad muy buena", señaló el míster en una entrevista concedida a UEFA.com

En este sentido, dejó claro la fe del equipo y su capacidad para responder al lema que representa la filosofía del Sevilla. "Una cosa es decir lo de que nunca se rinde y otra conseguirlo. No solo con decirlo se consigue y más importante que las palabras son los sentimientos del equipo. Sabíamos que podríamos no rendirnos y no conseguirlo, pero nunca podíamos dejar de intentarlo y esa es la mejor victoria", explicó Lopetegui, que ya piensa en el Bayern y lo hace consciente del poderío germano pero sin ningún miedo.

"Una Supercopa europea no se juega todos los días y menos ante un rival como el Bayern, que ha ganado de forma brillante su liga, la copa y la Copa de Europa. Es un equipo mayúsculo, con una fortaleza individual espectacular, un entrenador con mucho mérito por cómo ha cambiado el rumbo dándole personalidad al equipo y una mentalidad colectiva fuerte. En definitiva, ahora el mejor del mundo", indicó el vasco, que añadió: "Vamos a prepararlo con ilusión, ambición, humildad y sabiendo que no queremos pasar de puntillas. Respetamos al rival pero tenemos ambición e ilusión. Tenemos la intención de ser protagonistas aunque no será fácil".

Eso sí, Lopetegui admite que tienes poco tiempo para prepararlo, para activar el nuevo proyecto, por lo que tendrán que aprovechar del que disponen al máximo: "Iremos como hasta ahora. Paso a paso. Hemos tenido muy poco tiempo de descanso pero no nos vamos a quejar. Vamos a trabajar y a cambiar el chip para preparar la Supercopa. Luego vendrá LaLiga. Hay que afrontar cada dificultad cuando venga y no pensar más allá. Hay que adaptar a los nuevos y transmitirles lo mismo que el año pasado sabiendo que tenemos que evolucionar".

Lo que tiene claro es que el vestuario mantiene su principal cualidad, la que ha contribuido considerablemente a los éxitos, el buen ambiente: "Tengo mucha confianza en mis futbolistas. Nuestra fortaleza es nuestro sentimiento de equipo y cuando lo mostramos, hay jugadores que aparecen. Destaco el compromiso de todos ellos a la hora de dejarlo todo por el equipo. Tiene que seguir siendo así, porque individualmente no podemos conseguir nada".

En este sentido, se refirió a la gestión del grupo: "En la final tienes que liderar, gestionar y convencer a unos jugadores. Si no convences es muy difícil que te sigan. Tienes que argumentar, que te entiendan y asuman lo que les dices como algo propio. Luego viene la gestión humana con cada jugador y momentos para todo a lo largo de la temporada. Le damos mucha importancia a los que han jugado menos, porque para conseguir los objetivos ellos tienen que darte mucha calidad de entrenamiento y buen ambiente en el vestuario. Eso no es fácil, porque son humanos y todos quieren jugar".

Y es que para Lopetegui no fue un problema coger al Sevilla el verano pasado con 15 jugadores nuevos, al contrario: "Tuvimos 15 jugadores nuevos esta temporada, puede parecer un problema pero tratamos que fuese una oportunidad para adaptarnos rápido a la idea. Creo que los chicos lo aceptaron bien desde el principio y tratamos que fuese acorde a las condiciones de cada jugador. El equipo mostró solidez y sensación de llevar más tiempo jugando juntos. El mérito de haberlo desarrollado de esa manera y con esa determinación es de los futbolistas".

A nivel individual, elogió a Bono, que recientemente se ha comprometido con el Sevilla y que resultó clave en la recta final del curso: "Ha jugado poco, pero cuando le hemos requerido sabíamos que iba a estar preparado. Ha trabajado duro, ha esperado su momento y ha tenido su premio. Para ganar tienes que tener ese puntito de acierto y Bono también nos lo ha dado. Sobre todo ante los Wolves, ante el United y en algún momento de la final".