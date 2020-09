Rakitic se acuerda de Reyes tras marcar

De José Antonio Reyes. De él se acordó Rakitic nada más marcar el gol. Volvía a debutar con la camiseta sevillista, con el '10' a la espalda y el brazalete de capitán. Y no sólo no se sintió extraño junto a Jordán y Óscar Rodríguez, sino que lideró la remontada del Sevilla FC ante el Levante y la culminó con el tanto decisivo.

"Antes que nada quiero dedicar este gol a mi familia, a mi mujer, a mis cuñados y a mis suegros que están todo el tiempo con nosotros y que tenían muchas ganas de verme con esta camiseta. Es especial llevar el dorsal de José Antonio. Estoy convencido que se ha alegrado de este gol y seguro que nos guía", señalaba el croata nada más acabar el partido, en el que valoraba estos primeros días de pretemporada.

"Estamos trabajando muy duro, nos hace falta. La temporada será larga y no tendremos muchos días para trabajar así. Y cada día estamos mucho mejor. Estoy contento por cómo van estos días y con el gol te da confianza para seguir trabajando y prepararnos para la Supercopa. Ahora, a celebrar esta victoria un poquito y mañana a trabajar", afirmaba el croata.

Rakitic también valoró cómo es el vestuario que se ha encontrado, en el que no queda nadie de cuando se fue, sólo Navas que en ese momento estaba en el City. "Está siendo muy positivo. Quiero agradecer el trato que me han dado desde del primera día, me han recibido espectacular, me siento como uno más, trabanjado y luchado con ellos, muy contento. Espero poder transmitir mi experiencia y devolverles la confianza a ellos", aseguró.