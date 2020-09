Luis Alberto recibe su mejor regalo de cumpleaños

Llevaba cerrado hace muchos meses y, de hecho, el Sevilla FC descartó por ello su fichaje. El canterano Luis Alberto seguirá en la Lazio hasta 2025. Así lo anunció el club romano, que esperó a anoche, justo el día que el gaditano cumplía 28 años, para confirmarlo.



El exsevillista es una pieza clave par Inzaghi y, por ello, lo ha renovado con uno de sus sueldos más altos, pues pasará a cobrar 2,7 kilos por cada una de las cinco temporada.



"La S.S. Lazio anuncia que ha prorrogado el contrato económico del futbolista Luis Alberto Romero Alconchel hasta el 30 de junio de 2025", señala la Lazio en el comunicado oficial insertado en su página web y publicado a través de sus redes sociales, donde señalaba: "Hoy es un día mágico, el día del mago".

????È stato un giorno pazzesco, però non potevo saltare l'allenamento ?? Grazie per tutti i messaggi di auguri ????

????Ha sido un día increíble, pero no he podido saltarme el entrenamiento ?? Gracias a todos por vuestros mensajes ???? #calcio #Sslazio pic.twitter.com/VXocp56pbg